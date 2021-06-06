Güvenli kullanım

Ekspertiz raporu, 2. el otomobilleri güvenle kullanmak için büyük önem taşıyor. Oto ekspertiz raporunda aracın motoru, iç aksamı, kaportası ve tamponu inceleniyor.

Ekspertiz raporuyla, aracın kaza geçirip geçirmediği tespit edilebiliyor. Piyasada kazalı 2. el otoların "makyajlanarak" sorunsuz gibi satılması, parçalanan araçların birleştirilip müşterilerin aldatılması gibi sorunlara karşı ekspertiz raporu kritik işlev görüyor. Öte yandan tam kapanma sürecinde sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı sıfır otomobillerde olduğu gibi ikinci el otomobillerde de alım-satımlar durmuştu. 17 günlük süreçte ikinci el otomobil galerileri kapılarına kilit vururken ellerindeki araçları satmak için telefonla destek vermeye devam etmişlerdi.

FİYATLARDA HAREKETLİLİK DEVAM EDİYOR

Sıfır otomobil fiyatlarındaki yükselişle birlikte ikinci el otomobil piyasasında da hareketlilik devam ediyor. Döviz kurlarındaki volatilite nedeniyle distribütörler fiyatları yukarı çekerken ikinci el otomobillerde de yaz aylarının gelmesi, koronavirüs pandemisi nedeniyle izole seyahat etmek isteyenlerin sayısının artması bekleniyor.