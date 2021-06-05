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    ve emeklilerinde 5 aylık artış kesinleşti: Emekliye 441 TL zam

    ve emeklilerinin zammı, 5 aylık enflasyona göre yüzde 6.39 olurken, maaşlarda 441 liraya varan artış göründü. Gözler enflasyonunda. Haziran enflasyonu ile birlikte zam oranı da kesinleşmiş olacak.

    Emekliye 441 TL zam

    Emeklilerin Temmuz zammı için geri sayım başladı.

    SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz'da maaşları bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak.

    Zam oranı 5 Temmuz'da belli olacak. Ancak ipuçları da geliyor.

        EN ÇOK 7.349 TL


        Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, ilk 5 aylık enflasyon yüzde 6.39 olarak gerçekleşti.

        Kesin veri için geriye sadece Haziran ayı enflasyon verisi kaldı.

            Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 441,44 liraya varan artış yaşanacak.

            En yüksek aylık net 6 bin 908 lira 35 kuruştan 7 bin 349 lira 79 kuruşa çıkacak.

            TAHMİNLERE GÖRE


                Merkez Bankası'nın son beklenti anketinde yer alan enflasyon tahminine göre ise ilk 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.66'yı bulabilecek.

                Bu durumda en yüksek maaş 529,19 lira artışla 7 bin 437 lira 53 kuruşa çıkacak.
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                Haberler Ekonomi SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde 5 aylık artış kesinleşti: Emekliye 441 TL zam