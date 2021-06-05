Emeklilerin Temmuz zammı için geri sayım başladı.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz'da maaşları bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak.
Zam oranı 5 Temmuz'da belli olacak. Ancak ipuçları da geliyor.
Emeklilerin Temmuz zammı için geri sayım başladı.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz'da maaşları bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak.
Zam oranı 5 Temmuz'da belli olacak. Ancak ipuçları da geliyor.
EN ÇOK 7.349 TL
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, ilk 5 aylık enflasyon yüzde 6.39 olarak gerçekleşti.
Kesin veri için geriye sadece Haziran ayı enflasyon verisi kaldı.
Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 441,44 liraya varan artış yaşanacak.
En yüksek aylık net 6 bin 908 lira 35 kuruştan 7 bin 349 lira 79 kuruşa çıkacak.
TAHMİNLERE GÖRE
Merkez Bankası'nın son beklenti anketinde yer alan enflasyon tahminine göre ise ilk 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.66'yı bulabilecek.
Bu durumda en yüksek maaş 529,19 lira artışla 7 bin 437 lira 53 kuruşa çıkacak.