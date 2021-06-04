Memura-emekliye 5 ayda yüzde 6.4 zam

Memurların, emeklilerin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Zam oranında enflasyon verileri belirleyici olacak. Bu nedenle hem emekliler hem de memurlar enflasyonu yakından takip ediyor.
ENFLASYON FARKI VAR
Bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek. 6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de o kadar zam alacak.
Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme kapsamında Temmuz'da yüzde 3 zam ve enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark alacak.
MAYIS'TA TÜFE 0.89
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün Mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Mayıs'ta yüzde 0.89 arttı. Böylece ilk 6 aylık enflasyonun 5 aylık döneminin verisi belli oldu. Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 6.39 olarak gerçekleşti.
5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 6.39 görünürken, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 3.39 fark çıktı.
Kesin oranlar için Haziran enflasyonu eklenecek, Temmuz artışı ortaya çıkacak.
5 Temmuz'da yaklaşık 17 milyon memur ve emeklinin zam oranı da belli olacak.
Merkez Bankası'nın son açıkladığı Mayıs ayı beklenti anketinde de zam oranına ilişkin ipucu var. Ankete göre, ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.66 olabilecek.
Bu durumda memur ve memur emeklilerinin de yüzde 3'lük zamma ilaveten alacağı enflasyon farkı yüzde 4.66'yı bulabilecek.
KİM NE ALACAK?
9 AYIN EN DÜŞÜK ENFLASYONU
Coronavirüs önlemleri kapsamında 17 günlük tam kapanmanın yaşandığı Mayıs ayında enflasyon beklentilerin altında arttı. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Mayıs'ta yüzde 0.89 ile yüzde 1.44 olan piyasa beklentilerinin altında yükseldi. Son 9 ayın en düşük aylık enflasyonu açıklanırken, aynı zamanda son 4 yılın en düşük Mayıs enflasyonuna ulaşıldı. Nisan'da yüzde 17.14 olan yıllık enflasyon, Mayıs'ta yüzde 16.59'a geriledi. Yıllık enflasyonda 7 aylık artışın ardından ilk kez düşüş görüldü. Mayıs'ta en yüksek fiyat artışı yüzde 41.57 ile patateste yaşanırken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 50.94 ile biber oldu.
ENFLASYON FARKI VAR
Bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek. 6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de o kadar zam alacak.
Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme kapsamında Temmuz'da yüzde 3 zam ve enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark alacak.
MAYIS'TA TÜFE 0.89
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün Mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Mayıs'ta yüzde 0.89 arttı. Böylece ilk 6 aylık enflasyonun 5 aylık döneminin verisi belli oldu. Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 6.39 olarak gerçekleşti.
5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 6.39 görünürken, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 3.39 fark çıktı.
Kesin oranlar için Haziran enflasyonu eklenecek, Temmuz artışı ortaya çıkacak.
5 Temmuz'da yaklaşık 17 milyon memur ve emeklinin zam oranı da belli olacak.
Merkez Bankası'nın son açıkladığı Mayıs ayı beklenti anketinde de zam oranına ilişkin ipucu var. Ankete göre, ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.66 olabilecek.
Bu durumda memur ve memur emeklilerinin de yüzde 3'lük zamma ilaveten alacağı enflasyon farkı yüzde 4.66'yı bulabilecek.
KİM NE ALACAK?
9 AYIN EN DÜŞÜK ENFLASYONU
Coronavirüs önlemleri kapsamında 17 günlük tam kapanmanın yaşandığı Mayıs ayında enflasyon beklentilerin altında arttı. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Mayıs'ta yüzde 0.89 ile yüzde 1.44 olan piyasa beklentilerinin altında yükseldi. Son 9 ayın en düşük aylık enflasyonu açıklanırken, aynı zamanda son 4 yılın en düşük Mayıs enflasyonuna ulaşıldı. Nisan'da yüzde 17.14 olan yıllık enflasyon, Mayıs'ta yüzde 16.59'a geriledi. Yıllık enflasyonda 7 aylık artışın ardından ilk kez düşüş görüldü. Mayıs'ta en yüksek fiyat artışı yüzde 41.57 ile patateste yaşanırken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 50.94 ile biber oldu.