Memura-emekliye 5 ayda yüzde 6.4 zam

emeklilerin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Zam oranında enflasyon verileri belirleyici olacak. Bu nedenle hem emekliler hem de memurlar enflasyonu yakından takip ediyor.Bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek. 6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de o kadar zam alacak.Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme kapsamında Temmuz'dave enflasyonunkadar fark alacak.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün Mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı.Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Mayıs'ta yüzde 0.89 arttı. Böylece ilk 6 aylık enflasyonun 5 aylık döneminin verisi belli oldu. Ocak-Mayıs enflasyonuolarak gerçekleşti.5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranıgörünürken, memurlara ve memur emeklilerinefark çıktı.Kesin oranlar için Haziran enflasyonu eklenecek, Temmuz artışı ortaya çıkacak.'da yaklaşıkzam oranı da belliolacak.Merkez Bankası'nın son açıkladığıMayıs ayı beklenti anketinde de zamoranına ilişkin ipucu var. Ankete göre,ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranıolabilecek.Bu durumda memur ve memuremeklilerinin de yüzde 3'lük zammailaveten alacağı enflasyon farkı'yı bulabilecek.önlemleri kapsamında17 günlük tamkapanmanınyaşandığı Mayısayında enflasyonbeklentilerin altındaarttı. Tüketici FiyatlarıEndeksi (TÜFE)Mayıs'taile yüzde 1.44 olanpiyasa beklentilerininaltında yükseldi.açıklanırken, aynızamandaulaşıldı. Nisan'dayüzde 17.14 olanyıllık enflasyon,Yıllık enflasyonda 7aylık artışın ardındanilk kez düşüş görüldü.Mayıs'ta en yüksekfiyat artışıyaşanırken, en çokucuzlayan ürünoldu.