Ve belli oldu! 10 ay boyunca... Çalışmayanlara, işsizlere aylık 2 bin 862 lira verilecek! İşte başvuru şartları ve detaylar...

İşsizlik maaşından yararlanmak isteyen kişinin, işinin sona ermeden 4 ay önce, bazı durumlardan dolayı primi yatmamışsa, yatmayan prim kesinti olarak sayılmamaktadır. İşsizlik maaşı almaya hak kazanan vatandaşlar da sağlık sigortası altındadır. İşsiz ve işsizin sorumluluğu altında olan kişiler de, işsizlik maaşı sağlık sigortası sayesinde ücretsiz bir şekilde sağlık hizmetlerini kullanabilir. Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.
10 AY İŞSİZLİK MAAŞI ALMAK İÇİN
İşsizlik maaşında yapılan ödeme süreci son 3 yıl içinde yatırılan prim gününe göre belirlenir. En az 6 ay olarak ödenen işsizlik maaşı bunun dışında 8 ay ve 10 ay olarak da alınır.
* 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere
* 180 gün, 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
* 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,
İŞSİZLİK MAŞI BAŞVURU ŞARTLARI
İŞKUR tarafından yapılan açıklamada işsizlik maaşına başvuru yapacak vatandaşların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:
Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,