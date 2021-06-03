Turizmde yerli turiste 'yabancı' tarife: Vatandaşa 2-2.5 kata varan fiyat farkı çıktı

Pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında turizm geliyor.
Sektör, yabancı turist kaybını iç turizmle kapatmayı hedeflerken, bazı tesislerdeki 'yabancıya ucuz, yerliye pahalı' tarifesi tepkilere yol açıyor. Öyle ki; Antalya'da aynı otelde 2 kişi 5 gün konaklamak için Alman turiste 618 euro fiyat çıkarılırken, yerli turistten yaklaşık 16 bin lira isteniyor.
Kendilerine de 'yabancı' tarifesi uygulanmasını isteyen vatandaşlar, "Fiyatları indirin, otelleri biz dolduralım. Hem siz kazanırsınız hem istihdam artar hem de biz tatil imkanı elde ederiz" dedi.