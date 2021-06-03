Anında başvuruyla herkese maddi yardım müjdesi! 711 TL ile 1.460 TL arasında nakit geri ödemesiz alın!

Türkiye'de ihtiyaç sahibi vatandaşlar belirli şartları taşıdıkları takdirde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen sosyal yardımlardan yararlanabiliyorlar. Vatandaşlar çok çeşitli kalemlerde verilen sosyal yardımlar hakkında araştırma yapmayı sürdürüyorlar. Devlet tarafından hangi şartlarda, hangi vatandaşlara aylık kaç TL sosyal yardım veriliyor. Sosyal yardım almak için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor?Türkiye'de muhtaç durumda olan yaşlı vatandaşlara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaşlılık aylığı verilmektedir. Bu sosyal yardımdan yararlanabilmek için 65 yaş üzerinde olmak, kendisinin veya eşinin sosyal güvencesi olmamak ve 701 TL'den fazla gelire sahip bulunmamak gerekir.