Anında başvuruyla herkese maddi yardım müjdesi! 711 TL ile 1.460 TL arasında nakit geri ödemesiz alın!

Türkiye'de ihtiyaç sahibi vatandaşlar belirli şartları taşıdıkları takdirde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen sosyal yardımlardan yararlanabiliyorlar. Vatandaşlar çok çeşitli kalemlerde verilen sosyal yardımlar hakkında araştırma yapmayı sürdürüyorlar. Devlet tarafından hangi şartlarda, hangi vatandaşlara aylık kaç TL sosyal yardım veriliyor. Sosyal yardım almak için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor?Türkiye'de muhtaç durumda olan yaşlı vatandaşlara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaşlılık aylığı verilmektedir. Bu sosyal yardımdan yararlanabilmek için 65 yaş üzerinde olmak, kendisinin veya eşinin sosyal güvencesi olmamak ve 701 TL'den fazla gelire sahip bulunmamak gerekir.
TERÖR ZARARI YARDIMLARI
Yaşadıkları bölgede yaşanılan terör olayları nedeniyle başka bir yerleşim yerine göç etmek zorunda kalan ailelere sağlanan yardımları ifade eder. Terör olaylarından etkilenen ihtiyaç sahibi durumundaki ailelerin gıda, giyim, yol, eğitim ve barınma gibi temel ihtiyaçları devlet tarafından karşılanır. Terör zararı yardımından yararlanmak için kişilerin ikamet ettikleri bölgede olumsuz sonuçlar doğuran bir terör olayının yaşanması ve ailenin bu terör olayı nedeniyle göç etmek zorunda kalması gerekir. Terör zararı yardımı çerçevesinde ailelere yapılacak ödemenin miktarı mütevelli heyeti tarafından belirlenir. Söz konusu yardımın aylık tutarı 1.200 TL'yi aşamaz.
YABANCILARA YÖNELİK SOSYAL UYUM YARDIMI (SUY)
Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımı (SUY) Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir programdır. Bu program kapsamında Birleşmiş Milletler Dünya Gıda programı, Türk Kızılayı ve ASPB koordineli bir çalışma yürütür. Başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile illerde bulunan özel Kızılay Hizmet Merkezleri üzerinden alınır.