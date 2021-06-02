Yeni emeklilik sisteminin gündeme gelmesiyle birlikte vatandaşlar sistemin detaylarını da araştırmaya başladı. Kıdem tazminatı üzerinden bir kısmın fona aktarılması ile biriken para, ilk kez konut alınması, evlilik giderleri, sağlık giderleri gibi önemli ve paraya ihtiyaç duyulan şartlarda zamanından önce sorunsuz bir şekilde kullanılabilecek. Çalışanların kıdem tazminatının bir kısmının fonda birikmesi ve acil ihtiyaçlar karşısında kullanıma sunulması ile birlikte ortaya çıkacak maddi yükten biraz olsun kurtulmaları sağlanacak.
- Tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir?
TES, emeklilikte oluşacak gelir kaybını telafi edecek, çalışma dönemindeki yaşam standartlarını korumayı sağlayacak ek emeklilik gelirinin oluşmasını ve hane halkı tasarruflarının artırılmasını amaçlayan bir sistem olarak kurgulandı. TES, çalışan, işveren ve devlet tarafından, çalışanın bireysel hesabına yapılacak nakdi katkıların emeklilik yatırım fonlarında yatırıma yönlendirileceği ve bu fonların seçiminin ve birikimlerin fonlar arasındaki dağılımının çalışan tarafından yapılacağı bir ikinci basamak emeklilik sistemi olarak planlandı.
- Katılımda zorunluluk olacak mı, uygulama ne zaman başlayacak?
Sistem 1 Ocak 2022 itibarıyla başlayacak ve tüm özel sektör çalışanları yeni sisteme girecek. Kapsam dahilindeki tüm çalışanlar karma TES'e dahil olacak, sonra dileyen kişi isteğe bağlı TES'e geçiş yapabilecek.