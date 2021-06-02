Türkiye, Haziran ayı ile birlikte yeni bir normalleşme dönemine de girdi. Bu noktada sosyal hayattaki yeniliklerle birlikte, çalışma düzeninde de bazı değişiklikler olacak.
Pandemi ile birlikte İş Kanunu'na eklenen geçici 10'uncu madde ile fesih yasağı getirilmişti. Bu yasak daha sonra gelişmelere göre uzatılmış ve son tarih olarak da 30 Haziran açıklanmıştı.
Fesih yasağının yani işten çıkartma yasağının olması işverenler açısından bir zorluk oluşturacağı için, yasa koyucu burada işverene tek taraflı ücretsiz izne gönderme hakkı da tanımıştı.