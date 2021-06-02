Milyonlarca vatandaş tarafından neredeyse her gün sorgulanan sicil affı çıktı mı? Sorusu sonunda netliğe kavuşuyor. Bankalara kredi ve kartı kartı borcu olanlara sicil affı geliyor. Müjdeli haber Milletvekili Özkan Yalım kaynaklı son dakika sicil affı haberi kapsamında bankalardan çekilmiş olan kredilerin anapara, faiz veya ödemelerini aksatan kişilerin kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin Sicil Affı müjdesi haber detayında. Peki kara listeye girenler kredi çekebilecek mi? Bankalar sicil affı uygulamaya başlayacak mı? İhtiyaç, taşıt, konut kredisi ve kredi kartı borcu olanlar için sicil affı yapılacak mı merak konusu.