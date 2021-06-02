Milyonlarca vatandaş tarafından neredeyse her gün sorgulanan sicil affı çıktı mı? Sorusu sonunda netliğe kavuşuyor. Bankalara kredi ve kartı kartı borcu olanlara sicil affı geliyor. Müjdeli haber Milletvekili Özkan Yalım kaynaklı son dakika sicil affı haberi kapsamında bankalardan çekilmiş olan kredilerin anapara, faiz veya ödemelerini aksatan kişilerin kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin Sicil Affı müjdesi haber detayında. Peki kara listeye girenler kredi çekebilecek mi? Bankalar sicil affı uygulamaya başlayacak mı? İhtiyaç, taşıt, konut kredisi ve kredi kartı borcu olanlar için sicil affı yapılacak mı merak konusu.
Sicil Affı çıktı mı?
Milletvekili Özkan Yalım, Sicil Affı bekleyen milyonların yüreğine su serpti. Uzun zamandır beklenen Sicil Affı konusu Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldüğü ve önümüzdeki günlerde sicil affı çıktı haberinin resmi olarak duyurulacağını söyledi.
Son olarak, Pandemi sürecinde vatandaşlarımızın lehine çıkacak olan bir kanundur, Sicil Affı şimdiden hayırlı uğurlu olsun dedi. Milletvekili Özkan Yalım, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen ve önümüzdeki günlerde çıkıcak olan Sicil Affı ile ilgili şu açıklamayı yaptı: