Milyonlarca vatandaş konut, otomobil ve ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar sorusunun yanıtını merak ediyor. Geçtiğimiz seneden beri devam eden koronavirüs salgını süreci ile beraber ekonomik anlamda zorluklar da beraberinde gelmişti. Bu ekonomik olumsuzluk kredi paketlerine olan talebi de epey arttırdı. Peki bankaların faiz oranları ne kadar? İşte bankaların faiz oranları; konut, otomobil ve ihtiyaç kredisi faiz oranları... Bankaların kredi notunu verirken ve o notunuzu değerlendirirken baz aldıkları bir puanlama sistemi var. Genellikle 1'den 1900'e kadar puan veren bu sistemde, 1 en çok risk taşıyan, 1900 ise en az riske sahip puan. Örneğin, puanınız 400 ise büyük ihtimalle kredi çekemezsiniz. Ya da çok yüksek faiz ödemek zorunda kalabilirsiniz. Neyse ki, notunuzu yükseltmenin yöntemleri de var.