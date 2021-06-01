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    • Ekonomi
    • 01.06.2021 11:00
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    • 01.06.2021 11:01
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    Bankada toplu parası olanlar yaşadı! Hesabında 25.000 TL’si olan kaç TL kazanacak? 32, ,

    : 32 günlük faiz oranlarına ait azami faiz hafta sonunda yüzde 19.50 bandında bulunuyordu. yeni hafta itibariyle vadeli mevduat faiz oranlarına değiştirdi. Bankanın alıcılarına sunduğu yeni faiz oranı, öteki bankaların Haziran ayı için ilan ettikleri faiz oranları ve öteki tüm hesaplamalar sizlerle. Vadeli mevduat hesapları, anında nakit paraya dönüştürülemeyen, bankadan çekilmesi için belirli bir zamanın (vade) dolması gerektiği, bu süre dolunca ise faiz getirisiyle birlikte çekilebilen ya da başka bir vadeye yatırılan hesap türüdür. Vade uzadıkça faiz getirisi artar. İşte 32, , 55 ve 92 günlük faiz kazancı

    takvim.com.tr
    Bankada toplu parası olanlar yaşadı! Hesabında 25.000 TL’si olan kaç TL kazanacak?

    Son dakika mevduat faizi haberleri: Bankaların aktüel vadeli mevduat faiz oranları azami yüzde 19.50 bandında bulunuyordu. İNG, TEB, Turkish Bank, Fibabanka ve Burgan Bank tarafından sağlanan bu oranlar hafta sonunda duyuru edilmişti. Yeni haftanın ilk harekât gününde ise bazı bankalar vadeli mevduat faiz oranlarını değiştirdiler. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk lirası mevduatına uygulanan stopaj indirimi Haziran ve Temmuz aylarında da devam edecek. Türk Lirası tasarrufları artırmak amacıyla Ekim 2020'de başlatılan uygulamanın bir kez daha uzatıldığı belirtildi.

    25000 TL 32 GÜNLÜK MEVDUAT FAİZ ORANLARI

    25000 TL 32 GÜNLÜK MEVDUAT FAİZ ORANLARI

        25000 TL 32 GÜNLÜK MEVDUAT FAİZ ORANLARI

        Türk lirası (TL) mevduatına uygulanan stopaj indirimi devam edecek

        Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk lirası mevduatına uygulanan stopaj indirimi Haziran ve Temmuz aylarında da devam edecek.

        Türk Lirası tasarrufları artırmak amacıyla Ekim 2020'de başlatılan uygulamanın bir kez daha uzatıldığı belirtildi.

        Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynakları süresi 31 Mayıs'ta dolan teşvikin haziran ve temmuz aylarında da devam edeceğini belirtti.

        Ekim 2020'de 3 aylığına başlatılan uygulama geçen aralık, Mart 2021 tarihine uzatılmıştı. Mart ayında ise stopaj indirimlerinin 2 ay daha devam etmesine karar verilmişti. Mevduatlarda stopaj desteği bugün itibarıyla üçüncü kez uzatılmış oldu.

        Mevduatlarda uygulanacak oranlar şöyle:

        -Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadelilerde yüzde 5.

        -1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 3.

        -1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 0.

            Vadeli mevduat nedir?

            Vadeli mevduat hesapları, anında nakit paraya dönüştürülemeyen, bankadan çekilmesi için belirli bir zamanın (vade) dolması gerektiği, bu süre dolunca ise faiz getirisiyle birlikte çekilebilen ya da başka bir vadeye yatırılan hesap türüdür. Vade uzadıkça faiz getirisi artar.

            Vadeli mevduat faiz getirisi nasıl hesaplanır?

            Faiz oranıyla ana paranızın belirttiğiniz gün sayısı süresince faiz getirisi aşağıdaki formülle hesaplanır.
            Günlük Faiz Getirisi = (Anapara / 100) X (Faiz Oranı / 365) X Gün Sayısı
            Aylık Faiz Getirisi = (Anapara / 100) X (Faiz Oranı / 12) X Ay Sayısı
            Yıllık Faiz Getirisi = (Anapara / 100) X (Faiz Oranı) X Yıl Sayısı

            Vadeli TL mevduat kazancımdan ne kadar stopaj kesintisi yapılır?

            Vadeli TL mevduatta stopaj oranı yüzde 15 olarak uygulanmaktadır fakat bu oran vade uzadıkça kademeli olarak düşmektedir. İlgili kanuna göre vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 15, bir yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12, bir yıldan uzun vadeli hesaplarda ise stopaj oranı yüzde 10 olarak tahsil edilmektedir. Vadesinden önce bankaların onayı ile çekilen vadeli mevduata vadesiz mevduat faiz oranı uygulanmaktadır.

                Döviz tevdiat hesaplarına ödenen faizlerden ne kadar stopaj kesintisi yapılır?

                Vadeli döviz (USD, EUR, GBP vs.) mevduatta stopaj oranı yüzde 18 olarak uygulanmaktadır fakat bu oran vade uzadıkça kademeli olarak düşmektedir. İlgili kanuna göre vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 18, bir yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 15, bir yıldan uzun vadeli hesaplarda ise stopaj oranı yüzde 13 olarak tahsil edilmektedir.
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                Haberler Ekonomi Bankada toplu parası olanlar yaşadı! Hesabında 25.000 TL’si olan son dakika kaç TL kazanacak? 32, 46, 55 ve 92 günlük faiz kazancı!