Son dakika mevduat faizi haberleri: Bankaların aktüel vadeli mevduat faiz oranları azami yüzde 19.50 bandında bulunuyordu. İNG, TEB, Turkish Bank, Fibabanka ve Burgan Bank tarafından sağlanan bu oranlar hafta sonunda duyuru edilmişti. Yeni haftanın ilk harekât gününde ise bazı bankalar vadeli mevduat faiz oranlarını değiştirdiler. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk lirası mevduatına uygulanan stopaj indirimi Haziran ve Temmuz aylarında da devam edecek. Türk Lirası tasarrufları artırmak amacıyla Ekim 2020'de başlatılan uygulamanın bir kez daha uzatıldığı belirtildi.
25000 TL 32 GÜNLÜK MEVDUAT FAİZ ORANLARI
25000 TL 32 GÜNLÜK MEVDUAT FAİZ ORANLARI