Ve sonunda netleşti dilekçe vermeniz yeterli! Paranızın hesabınıza yatması için e-devlet'ten anında başvuru yapın...

Paranızın hesabınıza yatması için e-devlet'ten hemen başvuru yapın... Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemeleri çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede yaşayan ailelere verilen bir yardımdır. Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ile yapılan ödemeler, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir. Bu sayede ailelere hem ekonomik hem de psiko-sosyal destek sağlanır. Başvuruda bulunmak isteyenlerin İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e-Devlet üzerinden müracaat etmeleri gerekir.