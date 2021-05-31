Ve son dakika belli oldu! 894 TL yatırılacak! Milyonlar merak ediyordu! Emeklilikle ilgili flaş açıklama yapıldı

Emeklilik ile ilgili önemli açıklama geldi. Detaylar belli oldu. 894 lira yatırılıyor. Milyonlarca kişi merak ediyordu. Tek tek açıklandı. Küçük birikimler ileride büyük rakamlara ulaşacak. Devlet yüzde 25 katkı yapacak. Artık çocuklar adına BES hesabı açtırılacak. Paralar o hesaba yatacak. Emeklilik yaşı ve yeni düzenleme ile ilgili de detaylar açıklandı... Bugüne kadar ebeveynler çocukları için BES yaptırıyorlardı ancak kendi adlarına yaptırıyor, lehdar olarak çocuklarını gösteriyorlardı. Sözleşmede yazan ismin mutlaka 18 yaş üzerindeki kişi olması gerekiyordu. Şimdi, BES'e ödenecek katkı paylarını yine ebeveynler yatıracak, birikimlerin değerleneceği emeklilik planlarını yine ebeveynler belirleyecek ama 18 yaşın altındakilerin adına sözleşme düzenlenebilecek.
YÜZDE 25 KATKI
Devlet de yüzde 25 katkı yapacak. Böylece, tasarrufa erken yaşta başlanacak, daha da önemlisi küçük tasarruflarla ileride büyük birikimlere ulaşılacak. Bu laf kimilerine klişe gelebilir. O zaman kendimden bir örnekle anlatayım. İster adına harçlık deyin, ister başka bir şey; annem, torunları için her ay üç kuruş, beş kuruş para ayırır.
Eşim de alır onları bir yerde tutar ya da çocuklara verir, onlar da kumbaralarına koyar. O para bir süre sonra da çarçur olur. Şimdi ne olacak? Çocuklar adına BES hesabı açtıracağım, babaanneleri harçlıklarını aylık olarak o hesaba yatıracak.