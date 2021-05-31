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    • Ekonomi
    • 31.05.2021 10:34
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    • 31.05.2021 10:37
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    Ve son dakika belli oldu! 894 TL yatırılacak! Milyonlar merak ediyordu! Emeklilikle ilgili flaş açıklama yapıldı

    Erken emeklilik, emeklilik yaşı ve gençler için sistemi ile ilgili flaş açıklama. Detaylar belli oldu. En fazla 894 lira olacak. Herkes merak ediyordu. 18 yaş altı gençlerin BES'e girmesine imkan tanıyan yasa çıktı. Peki sisteme katılan kişiler erken emeklilik hakkı kazanacak mı? Devlet katkısı ne kadar olacak? Genç yaşta sisteme girenler için emeklilik yaşı uzun olduğundan konu ile ilgili yeni düzenlemeler yapılacak. İşte tüm detaylar... Noyan Doğan'ın ilgili yazısı şöyle; Okuyuculardan çokça soru alıyorum. Kimileri şartları merak ediyor, kimileri 'zaten çocuğum için yaptırmıştım bunun ne faydası olacak?' diye soruyor, kimileri de '56 yaşında emeklilik çok uzun değil mi?' diye eleştiriyor.

    Ve son dakika belli oldu! 894 TL yatırılacak!

    Emeklilik ile ilgili önemli açıklama geldi. Detaylar belli oldu. 894 lira yatırılıyor. Milyonlarca kişi merak ediyordu. Tek tek açıklandı. Küçük birikimler ileride büyük rakamlara ulaşacak. Devlet yüzde 25 katkı yapacak. Artık çocuklar adına BES hesabı açtırılacak. Paralar o hesaba yatacak. Emeklilik yaşı ve yeni düzenleme ile ilgili de detaylar açıklandı... Bugüne kadar ebeveynler çocukları için BES yaptırıyorlardı ancak kendi adlarına yaptırıyor, lehdar olarak çocuklarını gösteriyorlardı. Sözleşmede yazan ismin mutlaka 18 yaş üzerindeki kişi olması gerekiyordu. Şimdi, BES'e ödenecek katkı paylarını yine ebeveynler yatıracak, birikimlerin değerleneceği emeklilik planlarını yine ebeveynler belirleyecek ama 18 yaşın altındakilerin adına sözleşme düzenlenebilecek.

    YÜZDE 25 KATKI

    Devlet de yüzde 25 katkı yapacak. Böylece, tasarrufa erken yaşta başlanacak, daha da önemlisi küçük tasarruflarla ileride büyük birikimlere ulaşılacak. Bu laf kimilerine klişe gelebilir. O zaman kendimden bir örnekle anlatayım. İster adına harçlık deyin, ister başka bir şey; annem, torunları için her ay üç kuruş, beş kuruş para ayırır.

    Eşim de alır onları bir yerde tutar ya da çocuklara verir, onlar da kumbaralarına koyar. O para bir süre sonra da çarçur olur. Şimdi ne olacak? Çocuklar adına BES hesabı açtıracağım, babaanneleri harçlıklarını aylık olarak o hesaba yatıracak.

        Birileri diyecek ki, 'harçlık parasından ne olur ki?'. Tam da ondan bahsediyorum; şimdiden 6-7-8 yaşındaki çocuklar için aylık 100 lira BES hesabına düzenli yatırın, üzerine devletin yüzde 25 katkısını ekleyin, 10 sene sonra çocuk 16-17 yaşına geldiğinde o harçlıklar ne oluyor bakın, görün.

        894 LİRA DEVLET KATKISI

        Yüzde 25 devlet katkısından söz açılmışken, bugün sistemdeki bazı kişilerin, hem kendileri için hem de çocukları için BES'i bulunuyor.

        ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 25'İ İLE SINIRLI

        Yani, kişinin kendi adına iki ya da üç BES sözleşmesi var ama bunun birini kendi adına diğerlerini de çocukları için yaptırmış. Devlet katkısının bir üst limiti var; o da aylık asgari ücretin yüzde 25'i ile sınırlı ki, bugün için bu tutar 894 lira.

            MAKSİMUM 894 LİRA YATIRILIYOR

            Tek sözleşmeniz de olsa iki ya da üç sözleşmeniz de olsa; aylık BES'e 3 bin 577 lira yatırırsanız devlet de size maksimum 894 lira katkı yapıyor.

            Aylık 4 bin lira da yatırsanız, 5 bin lira, 10 bin lira da yatırsanız yararlanacağınız devlet katkısı tutarı 894 lirayı geçmiyor.

            Şimdi ise, 18 yaş altındakiler kendi adlarına sisteme gireceklerinden devlet katkısının limitinden ayrıca yararlanacaklar.

            Şöyle ki, kendi adınıza BES'iniz var ve aylık 3 bin 577 lira yatırıyorsunuz, 894 lira devlet katkısı alacaksınız; çocuğunuzun adına BES yaptırdınız, onun için de 3 bin 577 lira yatırdınız, devlet çocuğunuz için de 894 lira yatıracak.

            56 YAŞINA TAKILMAYIN

            Gelelim şu 56 yaşında emeklilik konusuna. Doğru, genç yaşta sisteme girenler için bu çok uzun bir süre. Burada bazı düzenlemeler yapılacak.
            18 yaşın altında sisteme girenlere evlilik, konut alımı, eğitim gibi nedenlerle birikimlerini kısmi olarak çekme hakkı tanınacak.

                Daha da önemlisi, sistemde 10 yılını dolduranlar devletin yaptığı katkının yüzde 60'ını hak edebilecekler. Onu da şöyle anlatayım.
                Sekiz yaşındaki çocuğunuz için BES yaptırdınız, düzenli katkı payını ödediniz, devlet de yüzde 25 katkı yaptı; 18 yaşına geldiğinde devlet katkısının yüzde 60'ını almaya hak kazanıyor.

                Bir de eğitim ya da konut veya da başka bir ihtiyaç için birikiminin bir kısmını çekme hakkı tanınıyor. Özetle, 56 yaşında emeklilik konusuna pek de takılmamak gerekiyor.

                Otomatik BES nedir?

                Dünya'da bir çok ülkede de mevcut olan Otomatik BES ile Zorunlu BES aynı anlama gelmektedir. Yeni getirilen düzenlemede çalışanın devlet katkı payını alabilmesi için Otomatik BES'e kalma zorunluluğu 2 aydan 3 yıla yükseltildi. Buna göre katılımcıların Otomatik BES'ten 3 yıldan önce ayrılması halinde devletin katkı payından yararlanması söz konusu değil. En son yapılan düzenlemeden önce ise iki ay sonunda sistemden çıkmayan çalışanlar bir kerelik 1.000 TL ilave devlet katkısına hak kazanıyorlardı.

                    Otomatik BES' a katılan çalışanların prime esas gelirlerinin %3'ü her ay katkı payı olarak işverenleri aracılığıyla BES sistemine aktarılıyor. Otomatik BES'te herhangi bir işveren katkısı yok ancak ancak devlet %25 katkı sağlıyor. Otomatik BES sisteminde fon yönetim gideri kesintisi dışında herhangi bir ücret kesilmiyor; ilk 2 ay içinde sistemden çıkan çalışanlar ödedikleri katkı payının tamamını geri alabiliyorlar. 10 yıl ve 56 yaş şartını sağlayarak emeklilik hakkını kullanan ve toplu para almayarak en az 10 yıllık aylık maaş ödemeli gelir sigortası alanlar ise birikimlerinin %5'i kadar ek devlet katkısı alabilecek.

                    Otomatik BES'in amaçlarından biri, çalışanların kazançlarının küçük bir oranının zorunlu ve otomatik olarak kaynakta kesilmesi ve emeklilik döneminde ek gelir alarak aynı refah seviyesini sürdürmesi. BES'in diğer amacı ise ulusal ekonomiye uzun vadeli finansal kaynak sağlamaktır.
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                    Haberler Ekonomi Ve son dakika belli oldu! 894 TL yatırılacak! Milyonlar merak ediyordu! Emeklilikle ilgili flaş açıklama yapıldı