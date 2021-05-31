Son dakika haberleri: Vatandaşların ihtiyaçlarına göre çok sayıda alan farklı ödemeler yapılıyor. Bu ödemelerin bir kısmı belediyeler, bir kısmı valilikler bir kısmı da bakanlıkların alt birimleri tarafından sağlanıyor. Ailelere sağlanan destek ödemelerinde ise Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü yardımları ön plana çıkıyor. Ailelere sağlanan devlet desteklerinde çok farklı ödemeler bulunuyor. Nakit ihtiyaçların dışında ailenin yaşam alanına dair, faturalarına, beslenmelerine ilişkin ödemeler bulunuyor.