Son dakika haberleri: Vatandaşların ihtiyaçlarına göre çok sayıda alan farklı ödemeler yapılıyor. Bu ödemelerin bir kısmı belediyeler, bir kısmı valilikler bir kısmı da bakanlıkların alt birimleri tarafından sağlanıyor. Ailelere sağlanan destek ödemelerinde ise Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü yardımları ön plana çıkıyor. Ailelere sağlanan devlet desteklerinde çok farklı ödemeler bulunuyor. Nakit ihtiyaçların dışında ailenin yaşam alanına dair, faturalarına, beslenmelerine ilişkin ödemeler bulunuyor.
KİMLER ALABİLİYOR?
Askere giden kişi evli ise programdan resmi nikahlı eşi faydalanıyor. Askere giden kişi bekar ise başvuru önceliği annenin; anne hayatta değilse baba başvuruda bulunabilir. Bekar askerin anne ya da babası boşanmışsa asker kiminle birlikte yaşıyorsa (anne ya da baba) o kişi başvurabiliyor.
Başvurular illerde valilik, ilçelerde ise kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılıyor. 'Vakıf Mütevelli Heyeti' sosyal inceleme raporları doğrultusunda uygun görürse yardım kararını onaylıyor.