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    • Ekonomi
    • 31.05.2021 11:19
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    • 31.05.2021 11:19
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    Erken emeklilik müjdesi! İsteyen 43 ve 48 yaşında... () uzmanı şartları peşi sıra açıkladı

    Ve belli oldu. Peş peşe açıklama yapıldı. 43 ve 48 yaşında emekli olabilirsiniz. Yaş, prim gün sayısı ve sigortalı olma süresi gibi şartları yerine getirenler emekli olabiliyor. Bu şartlarda aranan süreler işe giriş tarihine göre bazen düşürülerek farklı emeklilik seçenekleri de sunulabiliyor. , ilk sigorta girişi döneminden önce olan çalışanlar için emeklilik yaşı hesaplamasını farklı uyguluyor. Bu tarihten önce ilk sigorta girişi olanlar erken emekli olmaya hak kazanabiliyorlar. Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilik yaşı hesaplamalarında ayrıca doğum borçlanması ve askerlik borçlanması hakları da sağlıyor.

    takvim.com.tr
    Erken emeklilik müjdesi! İsteyen 43 ve 48 yaşında...

    Erken emeklilik imkanı var. İsteyen 43 ve 48 yaşında emekli olabiliyor. Erken emekliliği mümkün kılan bir yöntem de 'yıpranma payı'. Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan işçi ve memura ilave prim hakkı veriliyor. İlave primler, emeklilikiçin ihtiyaç duyulan primin erkenden tamamlanmasını sağladığı gibi emeklilik yaşını da öne çekiyor. Fiili hizmet süresi zammı olarak da bilinen yıpranma hakkından 45 işkolu yararlanıyor. Pandeminin yükünü sırtlanan sağlıkçılara, çalıştıkları her 360 güne karşılık, 60 gün ilave ediliyor. Sağlıkçılara tanınan yıpranma hakkı, 3 Ağustos 2018 tarihinden sonraki çalışmalara uygulanıyor.

    SGK EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA, NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

    Sosyal Güvenlik Kurumu, ilk sigorta girişi Eylül 1999 döneminden önce olan çalışanlar için emeklilik yaşı hesaplamasını farklı uyguluyor. Bu tarihten önce ilk sigorta girişi olanlar erken emekli olmaya hak kazanabiliyorlar. SGK'nın düzenlemesinde yer alan diğer tarih aralıkları ise 1999 - 2002 yılları arasında ilk sigorta girişi, 2002-2008 tarihleri arasında ilk sigorta girişleri ve 2008 yılından sonra çalışanlar için 65 yaşında emeklilik.

    Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilik yaşı hesaplamalarında ayrıca doğum borçlanması ve askerlik borçlanması hakları da sağlıyor. Kadın ve erkek çalışanlar bu borçlanmalar ile erken emekli olabiliyorlar. Emeklilik yaşı her kişide farklılık gösterirken kişiler kendilerine özgü durumlarını SGK uzmanlarına soruyorlar.

        48 YAŞINDA EMEKLİLİK

        SGK Uzmanı ve Posta Yazarı Ekrem Sarısu kendi sayfasında kendisine sorulan sorulara yanıt verdi. Bu kapsamda bir kadın çalışanın sorusunu yanıtlayan Ekrem Sarısu emeklilik hakkının ne zaman sağlanacağını açıkladı.

        Kadın çalışan kaç yaşında emekli olabileceğine dair sorusunda "16 Mayıs 1978 doğumluyum. Sigorta girişim 10 Mayıs 1992'de oldu. SGK'ya gidip döküm çıkardım. Bağkur'la birlikte 6445 gün prim ödemem var. 20 sene dolmuş, '48 yaşı bekleyin' dediler. Bu doğru mu yoksa emeklilik dilekçemi verip başvuru yapabilir miyim?" bilgilerini verdi.

        SGK Uzmanı Ekrem Sarısu kadın çalışanın sorusuna dair açıklamasında, "Bağkur'dan sonra SSK'ya 1260 gün prim ödemeniz varsa, SSK'da emekli olmak için; 20 yıl sigorta süresi, 5525 gün prim ve 48 yaş şartlarına tabisiniz. Priminiz yeterli olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de, 48 yaşınızı dolduracağınız 16 Mayıs 2022'de emekli olabilirsiniz." bilgisini verdi.

            MADENCİ 43 YAŞINDA OLABİLİR

            Yıpranma hakkından; çimento sektöründen cama, madencilik alanında çalışanlardan polis ve sağlıkçılara kadar birçok meslek yararlanıyor. Bu kapsamdaki mesleklerde çalışanlar, her bir yıl için emekliliklerine 60 ya da 90 gün, kimi mesleklerde ise 180 gün fazladan süre kazanıyor.

            En fazla ek prim hakkı da madencilere sağlanıyor. Maden işçileri için 180 gün, yani 6 ay ek prim verilebiliyor. Yeraltı madenlerinde çalışan bir işçi 360 gün çalıştığında fiili hizmet süresi zammı uygulandığında 540 gün çalışmış sayılıyor; bu da emekliliği öne çekiyor. Öyle ki bugün madende çalışanlar 43 yaşında emekli olabiliyor.

            2.5 YIL DAHA ÖNCE

            Pandeminin yükünü sırtlanan sağlıkçılara, çalıştıkları her 360 güne karşılık, 60 gün ilave ediliyor. Sağlıkçılara tanınan yıpranma hakkı, 3 Ağustos 2018 tarihinden sonraki çalışmalara uygulanıyor. Sağlıkçılar, yıpranma hakkı kapsamında 5 yıla kadar fiili hizmet süresi zammından yararlanabilecek.
            30 yıl çalışan, 35 yıl çalışmış kabul edilerek, emekli aylıkları 35 yıllık hizmet üzerinden bağlanacak. Yaş haddinden de fiili hizmet süresi zammının yarısı oranında indirim yapılacak. 5 yıl yıpranma hakkı elde eden bir sağlık çalışanı, 2.5 yıl erken emekli olabilecek.
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