Erken emeklilik imkanı var. İsteyen 43 ve 48 yaşında emekli olabiliyor. Erken emekliliği mümkün kılan bir yöntem de 'yıpranma payı'. Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan işçi ve memura ilave prim hakkı veriliyor. İlave primler, emeklilikiçin ihtiyaç duyulan primin erkenden tamamlanmasını sağladığı gibi emeklilik yaşını da öne çekiyor. Fiili hizmet süresi zammı olarak da bilinen yıpranma hakkından 45 işkolu yararlanıyor. Pandeminin yükünü sırtlanan sağlıkçılara, çalıştıkları her 360 güne karşılık, 60 gün ilave ediliyor. Sağlıkçılara tanınan yıpranma hakkı, 3 Ağustos 2018 tarihinden sonraki çalışmalara uygulanıyor.
SGK EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA, NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
Sosyal Güvenlik Kurumu, ilk sigorta girişi Eylül 1999 döneminden önce olan çalışanlar için emeklilik yaşı hesaplamasını farklı uyguluyor. Bu tarihten önce ilk sigorta girişi olanlar erken emekli olmaya hak kazanabiliyorlar. SGK'nın düzenlemesinde yer alan diğer tarih aralıkları ise 1999 - 2002 yılları arasında ilk sigorta girişi, 2002-2008 tarihleri arasında ilk sigorta girişleri ve 2008 yılından sonra çalışanlar için 65 yaşında emeklilik.
Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilik yaşı hesaplamalarında ayrıca doğum borçlanması ve askerlik borçlanması hakları da sağlıyor. Kadın ve erkek çalışanlar bu borçlanmalar ile erken emekli olabiliyorlar. Emeklilik yaşı her kişide farklılık gösterirken kişiler kendilerine özgü durumlarını SGK uzmanlarına soruyorlar.