Ve belli oldu! Hızla harekete geçildi, ücret artıyor... Çoğu kişi bunları bilmiyor ama hesaplara karşılıksız en az 3000 TL yatıyor!

Evde çocuğuna bakacak kimsesi bulunmayan ve çalışan annenin son günlerde bakıcılara olan talebinde artış var. Finansal gücü yerinde olan aileler için özel bakıcı hizmeti veren kuruluşlardan bakıcıyı kolayca bulabilmek mümkün. Ancak koronavirüs sürecinde kreşlerin faaliyetlerine ara vermesi sonucu bakıcı ihtiyacı doğan, fakat maddi durumu çok da yeterli olmadığı için bu konuda zorlanan çalışan anneler de var. İşte böyle durumdaki annelere devlet sahip çıkıyor.