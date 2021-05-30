Ve belli oldu! Hızla harekete geçildi, ücret artıyor... Çoğu kişi bunları bilmiyor ama hesaplara karşılıksız en az 3000 TL yatıyor!

Pandemi yarıyılında alınan ihtiyatlar kapsamında anaokuluları kapanınca, çalışan annelerin çocukları gerekli olarak konutta olmak zorunda kaldı. Bu durum da çalışan anneyi, bakıcı tespit etmeye zorladı. Konutta çocuğuna bakacak kimsesi bulunmayan ve çalışan annenin son günlerde bakıcılara olan arzında çoğalış var. Hem sigortalı çalışan kadın istihdamını artırmak hem de sigortalı eğitimli bakıcı çalıştırılmasını teşvik etmek amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışan annelere her ay 300 Euro (2.800 lira) 'eğitimli bakıcı' desteği veriyor.
Evde çocuğuna bakacak kimsesi bulunmayan ve çalışan annenin son günlerde bakıcılara olan talebinde artış var. Finansal gücü yerinde olan aileler için özel bakıcı hizmeti veren kuruluşlardan bakıcıyı kolayca bulabilmek mümkün. Ancak koronavirüs sürecinde kreşlerin faaliyetlerine ara vermesi sonucu bakıcı ihtiyacı doğan, fakat maddi durumu çok da yeterli olmadığı için bu konuda zorlanan çalışan anneler de var. İşte böyle durumdaki annelere devlet sahip çıkıyor.
HER AY 2 BİN 800 LİRA ÖDEME YAPILIYOR
Hem sigortalı çalışan kadın istihdamını artırmak hem de sigortalı eğitimli bakıcı çalıştırılmasını teşvik etmek amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışan annelere her ay 300 Euro (3.000 lira) 'eğitimli bakıcı' desteği veriyor.