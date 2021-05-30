Taşeron son dakika yeni dönem maaş zammı, yüzdelik dilim, tayin hakkı... 4/d'li kamu işçileri için zam yüzde 15 ve 20...

Taşeron işçi son dakika haberleri: Taşeron işçilerin hangi mali ve sosyal haklara sahip olacağı, ne kadar ücret zammı alacakları, atama ve öteki hakların nasıl tanımlanacağı inceleniyor. Peki yeni dönem maaş zammı, yüzdelik dilim, tayin hakkı detayları ne olacak? İşte taşeron işçi son dakika haberleri... 2016 seçimlerinde hükümetin seçim vaadi olan taşeron işçilere kadro meselesi 2017 yılında resmileşti ve OHAL kapsamında yayımlanan kanun hükmünde kararname ile 900 bin işçi kamuya alındı. Kamuda çalışan işçiler, bağlı oldukları kurumda 4/d statüsüne alındı. Ancak işçiler büyük mağduriyet yaşadı.