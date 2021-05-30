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    • Ekonomi
    • 30.05.2021 11:06
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    • 30.05.2021 11:06
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    60 bin TL altı sahibinden ikinci el araç modelleri: , , Fiat, , Hyunda, , ve ...

    60 bin TL altı satın alabileceğiniz ikinci el araç modellerinin listesini sizler için derledik. Araç fiyatlarının hızla yükseldiği son dönemde düşük bütçeli araç arayanların dikkatini çekecek listede , , Fiat, , Hyunda, , ve 'un en popüler modelleri yer alıyor. İşte Türkiye'de satın alınabilecek ucuz ikinci el araç modelleri... İkinci el otomobil piyasasında pandemi ve fiyatlar sebebiyle yaşanan durgunluk, kısıtlamaların kalkmasıyla yerini hareketliliğe bırakacak. Ramazan bayramı ve öncesini kapanmalar sebebiyle sıkıntılı geçiren 2. el otomobil sektörü yaz mevsiminin gelmesi ve 1 Hazirandan itibaren kısıtlamaların kalkmasıyla hareketlenecek.

    takvim.com.tr
    Sahibinden 60 bin TL altı sahibinden ikinci el araç modelleri:

    Sahibinden 60 bin TL altı ikinci el taşıt modelleri bütçesi dar olan vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu anlamda Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Hyunda, Opel, Peugeot ve Renault şirketlerinin en uygun 2. el otomobillerini inceledik. Pandemi sürecinin başlaması ile beraber ikinci el ve sıfır taşıt maliyetleri görülmemiş seviyede rekor yükselişlere imza atmıştı. Yeni taşıt satına alacak vatandaşlar ise ikinci el oto pazarında satın alınabilecek ucuz taşıt modeller sayfamızda. Pandemide durgunluk yaşayan ikinci el piyasası yaklaşan yaz tatili öncesi hareketlenmeye başladı. Tatile gidecek vatandaşlar araç araştırması için galerileri ziyaret ediyor. Bursa'da en çok 100 ile 150 bin lira arasındaki araçlar ilgi görüyor. Yaz tatilini doğada ya da kamp yaparak geçirmek isteyenler de arazi taşıtlarına ilgi duyuyor.


    SAHİBİNDEN 60 BİN TL ALTI İKİNCİ EL ARAÇ MODELLERİ

    2003 – 2005 model Renault Megane

    2006 – 2009 model Citroen C3

    2007 – 2009 model Dacia Logan

    2007 - 2014 model Fiat Linea

    2006 – 2009 model Ford Focus

        2005 – 2009 model Ford Fiesta

        2006 – 2010 model Hyunda Accent Era

        2004 – 2006 model Opel Astra

        2004 – 2006 Model Opel Corsa

        2003 – 2004 model Peugeot 307

        2004 – 2005 model Renault Clio

        İkinci el otomobil piyasası hareketlendi

        İkinci el otomobil piyasasında pandemi ve fiyatlar sebebiyle yaşanan durgunluk, kısıtlamaların kalkmasıyla yerini hareketliliğe bırakacak. Ramazan bayramı ve öncesini kapanmalar sebebiyle sıkıntılı geçiren 2. el otomobil sektörü yaz mevsiminin gelmesi ve 1 Hazirandan itibaren kısıtlamaların kalkmasıyla hareketlenecek.

        19 günlük kapanmanın ardından müşterilerin gelmeye, telefonların çalmaya başladığını, ilanların favorilere alındığını belirten Karaçim Otomotiv'in sahibi Murat Karaçim, "En çok 100 ile 150 bin lira arasındaki otomobiller rağbet görüyor. Yaz tatilini doğada virüsten uzakta geçirmek isteyenler de arazi araçlarına yoğunlaşt." dedi.

            Pandemide durgunluk yaşayan ikinci el piyasası yaklaşan yaz tatili öncesi hareketlenmeye başladı. Tatile gidecek vatandaşlar araç araştırması için galerileri ziyaret ediyor. Bursa'da en çok 100 ile 150 bin lira arasındaki araçlar ilgi görüyor. Yaz tatilini doğada ya da kamp yaparak geçirmek isteyenler de arazi taşıtlarına ilgi duyuyor.

            Bursa'nın köklü otomobil firmalarından Karaçim Otomotiv'in sahibi Murat Karaçim, "Yazın yaklaşmasıyla birlikte piyasa canlanmaya başladı. Bizim firmamızda 30 bin liradan başlayıp fiyatı milyon liraları bulan araçlar mevcut. Vatandaşlar tatil öncesi araç almak için aramaya başladı.

            En çok talebi 100 ile 150 bin lira arasındaki araçlar görüyor. Bu dönemde arazi araçları da revaçta. Tatile kalabalıktan uzakta çadır kurarak geçirmek isteyen vatandaşlar arazi araçlarına ilgi duyuyor. Yaz sezonunun başlaması ve 1 Haziranda kısıtlamaların tam anlamıyla kalkması ile birlikte işlerin daha da açılacağını ümit ediyoruz" dedi.

            İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

            Ticaret Bakanlığı, 2. el oto satışında ekspertiz raporunun, satıştan önceki 3 gün içinde sistem üzerinden online olarak sorgulanabileceğini, raporsuz satış yapan işletmelerin ceza alacağını bildirdi. Bakanlıktan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) gönderilen yazıda, TSE belgeli ekspertiz işletmesi bulunmayan iller dışında, ikinci el otomobil veya arazi taşıtı satışı yapan işletme tarafından, satışın yapıldığı tarihten önceki üç gün içinde ekspertiz raporunun alınması gerektiği bildirildi.

            8 yaş kriteri

            Model yılına göre 8 yaşın veya 160 bin kilometrenin üzerindeki taşıtlar için ekspertiz raporu alınmasının zorunlu olmadığı vurgulanan yazıda, işletmeler tarafından 2. el otomobil veya arazi taşıtı satışının yapıldığı tarihten önceki 3 gün içinde, model yılına göre 8 yaşın veya 160 bin kilometrenin altındaki 2. el otomobiller ve arazi taşıtları için TSE hizmet yeterlilik belgesi bulunan ekspertiz işletmelerinden ekspertiz raporunun alınmasının zorunlu olduğu vurgulandı.

            Bakanlık ile Türkiye Noterler Birliği arasında veri paylaşımı entegrasyonu gerçekleştirildiği ifade edilen yazıda, "İşletmeler tarafından satıştan önce ekspertiz raporu alınıp alınmadığı bilgisi dahil taşıt satış bilgilerinin takibi sağlanabilmektedir" denildi.

            Bakanlık yazısında, işletmelere getirilen ekspertiz raporu alma yükümlülüklerinin eksiksiz yerine getirilmesi, aksi halde idari yaptırım uygulanacağı ifade edilerek, 2. el motorlu kara taşıtı ticareti yapan tüm işletmelerin, ivedilikle bilgilendirilmesi istendi.

                Güvenli kullanım

                Ekspertiz raporu, 2. el otomobilleri güvenle kullanmak için büyük önem taşıyor. Oto ekspertiz raporunda aracın motoru, iç aksamı, kaportası ve tamponu inceleniyor.

                Ekspertiz raporuyla, aracın kaza geçirip geçirmediği tespit edilebiliyor. Piyasada kazalı 2. el otoların "makyajlanarak" sorunsuz gibi satılması, parçalanan araçların birleştirilip müşterilerin aldatılması gibi sorunlara karşı ekspertiz raporu kritik işlev görüyor. Öte yandan tam kapanma sürecinde sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı sıfır otomobillerde olduğu gibi ikinci el otomobillerde de alım-satımlar durmuştu. 17 günlük süreçte ikinci el otomobil galerileri kapılarına kilit vururken ellerindeki araçları satmak için telefonla destek vermeye devam etmişlerdi.

                FİYATLARDA HAREKETLİLİK DEVAM EDİYOR

                Sıfır otomobil fiyatlarındaki yükselişle birlikte ikinci el otomobil piyasasında da hareketlilik devam ediyor. Döviz kurlarındaki volatilite nedeniyle distribütörler fiyatları yukarı çekerken ikinci el otomobillerde de yaz aylarının gelmesi, koronavirüs pandemisi nedeniyle izole seyahat etmek isteyenlerin sayısının artması bekleniyor.

                SIFIR OTOMOBİL SINIRLI SAYIDA GELİYOR

                Tüm dünyayı etkisi altına alan çip sorunu nedeniyle sıfır otomobil üretimleri durma noktasına geldi. Bazı markalar fabrikalarını kapatırken bazıları da sınırlı sayıda üretim yapıp bayilerine gönderiyor. Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre çip tedariği sorununun devam etmesi halinde fiyatlarda yükseliş beklentisi de oluştu.

                NOTERLER AÇIKTI AMA EKSPERTİZLER KAPALIYDI

                İstanbul Bağcılar'da galeri sahibi olan Cumhur Halıcı, tam kapanmada noterlerin hizmet verdiğini ancak galericilerin ekspertiz raporu alamaması nedeniyle araç satışı yapamadığını söyledi.

                Halıcı "Tam kapanma sürecinde oto galeri sitemizde birkaç dükkan açıktı. Bir çok galeri sahibi dükkanını açmadı. Tam kapanmadan önce de durgunluk vardı. Tam kapanma olmadan satışların hızlanacağını düşündük ama gerçeğe dönüşmedi. Tam kapanma sürecinde telefonlarımız hiç çalmadı" dedi.

                FİYATLAR ARTIYOR

                Çip krizi ve döviz kurlarında oluşan hareketlilik nedeniyle sıfır otomobillerdeki fiyat artışının ikinci el otomobillere de yansıdığını söyleyen Halıcı "Sıfır otomobil fiyatları arttıkça ikinci el otomobillerde de fiyatlar artıyor. Biz sattığımız araba yerine yeni arabayı galerimize koymak için çabalıyoruz. Fiyatların sakinleşmesi bizim için de vatandaş için de en iyisi ancak yükseliş trendi devam ediyor. Fakat geçtiğimiz yıl gibi fiyatlarda hızlı artışların olacağını düşünmüyorum.

                Vatandaşlar ikinci elde orta sınıf otomobil tercih ediyor. 150-160-170 bin lira bandında olan otomobillerin satışı hızlı gerçekleşiyor" açıklamasında bulundu.

                    SENETLİ SATIŞLARDA FAİZ BANKADAN DAHA DÜŞÜK

                    Taşıt kredi faizlerinin yüksek olduğunu ve vatandaşların yüksek maliyete katlanmak istemediğini belirten Halıcı "Vadeli satış yapan galericiler daha uygun faiz sunuyor.Bir miktarını peşin verip geri kalanı taksite bölüyorlar. Senetle satış yapılmış oluyor. Ancak bankaların uyguladığı vadecilerinkinden daha yüksek durumda" dedi.

                    31 TEMMUZ'A KADAR SÜRE VERİLDİ

                    Şehir içinde apartman altındaki, organize olmayan site dışında kalan galerilere ilişkin olarak 31 Temmuz'a kadar süre verildiğini açıklayan Halıcı sözlerine şöyle devam etti:

                    "31 Temmuz'a kadar belediyeden izin aldılar. 31 Temmuz'a kadar ya bulundukları yeri şartlara göre düzenleyecekler ya da şartlara uygun dükkana taşınacaklar. Şartlar sağlanmazsa cezai müeyyide uygulanması bekleniyor"
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                    Haberler Ekonomi Sahibinden 60 bin TL altı sahibinden ikinci el araç modelleri: Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Hyunda, Opel, Peugeot ve Renault...