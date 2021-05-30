Pandemide durgunluk yaşayan ikinci el piyasası yaklaşan yaz tatili öncesi hareketlenmeye başladı. Tatile gidecek vatandaşlar araç araştırması için galerileri ziyaret ediyor. Bursa'da en çok 100 ile 150 bin lira arasındaki araçlar ilgi görüyor. Yaz tatilini doğada ya da kamp yaparak geçirmek isteyenler de arazi taşıtlarına ilgi duyuyor.

Bursa'nın köklü otomobil firmalarından Karaçim Otomotiv'in sahibi Murat Karaçim, "Yazın yaklaşmasıyla birlikte piyasa canlanmaya başladı. Bizim firmamızda 30 bin liradan başlayıp fiyatı milyon liraları bulan araçlar mevcut. Vatandaşlar tatil öncesi araç almak için aramaya başladı.

En çok talebi 100 ile 150 bin lira arasındaki araçlar görüyor. Bu dönemde arazi araçları da revaçta. Tatile kalabalıktan uzakta çadır kurarak geçirmek isteyen vatandaşlar arazi araçlarına ilgi duyuyor. Yaz sezonunun başlaması ve 1 Haziranda kısıtlamaların tam anlamıyla kalkması ile birlikte işlerin daha da açılacağını ümit ediyoruz" dedi.