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    • Ekonomi
    • 30.05.2021 16:16
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    • 30.05.2021 16:16
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    'de son durum nedir? te Yaşa Takılanlar son dakika gelişmesi! çıktı mı, bugün çıksa kimler emekli olur?

    Türkiye'de sosyal güvenlik yasasında yapılan farklılıklar sebebiyle seneler içerisinde ortaya çıkan vaziyetlerden dolayı bazı çalışanlar yaş koşulu hariç öteki tüm koşulları karşılamalarına karşın emekli olamıyorlar. Bu mevzuda yaşanan büyük mağduriyet senelerdir dile getiriliyor. Geçtiğimiz aylarda yapılan bu açıklamalarda hükümetin konusuna ilişkin bir çalışmasının olmadığı ifade edildi. Bu kapsamda hali hazırda herhangi bir bakanlığın te yaşa takılanlar için bilinen bir çalışması bulunmuyor.

    takvim.com.tr
    EYT'de son durum nedir? Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika gelişmesi!

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusu uzun süredir vatandaşlar tarafından talep edilen ve açıklama beklenen konular arasında bulunuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in EYT mevzusunda atacağı adımlar büyük bir merakla bekleniyor. Ancak şu ana kadar Bakan Vedat Bilgin'den net bir EYT açıklaması gelmedi. İlerleyen günlerde EYT'lilere ait büyümelerin olması yüksek olasılık olarak görülse de bunun için resmi adımlar büyük bir coşkuyla bekleniyor. 8 Eylül 1999 tarihinden önce kadın 20; erkek 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu. 8 Eylül 1999 tarihinde 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlarda 58, erkeklerde 60'a çıkartıldı.

    2021 EYT DÜZENLEMESİ ÇIKACAK MI?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in EYT mevzusunda atacağı adımlar büyük bir merakla bekleniyor. Ancak şu ana kadar Bakan Vedat Bilgin'den net bir EYT açıklaması gelmedi. İlerleyen günlerde EYT'lilere ait büyümelerin olması yüksek olasılık olarak görülse de bunun için resmi adımlar büyük bir coşkuyla bekleniyor.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili olarak geçtiğimiz günlerde "Tutturmuş EYT. İskandinav ülkeleri bu sistemle battı. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar maalesef bunun bedelini ödeyecekler ve ödediler. Niçin erken emeklilik? Ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını en güzel şekliyle alsın. Milletimizin zararına olan bir şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum" açıklamasında bulunmuştu.



        BUGÜN EYT YASASI ÇIKSA KİMLER EMEKLİ OLUR?

        Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların ortak olan sorunu, kendilerine işe giriş tarihinde vaat edilen emeklilik sisteminin daha sonradan değişmiş olması. 1999 yılı öncesinde işe giren vatandaşları etkileyen bu düzenlemede emekli olmak isteyen vatandaşların belli bir yaşa gelmeleri gerekiyor.

        SGK mevzuatına göre emeklilik hakkı için gerekli olan prim gün ve yaş şartından ikisini tamamlayan EYT'li vatandaşlar, yaş şartının eski sisteme göre olmasını talep ediyorlar. Bu düzenlemenin gelmesi durumunda ise her EYT'li vatandaş kendi işe giriş, prim, gün şartına göre belli bir yaşta emekli olacaklar.

        EYT NASIL HESAPLANIR?

        EYT'li vatandaşlar için düzenleme bugün uygulamaya girerse emeklilik yaşı hesaplanması şu şekilde olacak.

        Vatandaşlar işe başladıklarında kendilerinden kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl sigortalılık şartı ile birlikte 5000 prim şartlarını tamamladıklarında emekli olabilecekler. Ayrıca bu formül sadece 1999 tarihinden yani düzenlemenin hayata geçirilmesinden önce işe giren vatandaşları kapsıyor.

        FİNLANDİYA MODELİ GÜNDEMDE

        Bir dönem gündemde yer alan Finlandiya Modeli ile emeklilik sistemi basında son günlerde yeniden sıkça konuşuluyor.

        Bu model ile emeklilik için prim ve gün şartını sağlamış ancak yaş şartını sağlamamışlar için erken emeklilik hakkı sunuluyor. Sisteme göre normalden 1 yıl emekli olanların maaşından belli bir oranda kesinti yapılıyor. Erken emeklilik için süre arttıkça kesinti oranı da yükseliyor.

            EYT'LİLER İÇİN YENİ BİR FORMÜL VAR MI?

            Başta AK Parti kanadından olmak üzere tüm siyaset dünyasından gelen açıklamaları yakından takip eden EYT'li vatandaşlar için son gelişmelerden birisi Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a yöneltilen soru önergesi olmuştu. Milletvekili Ömer Fethi Gürer tarafından sunulan bu soru önergesinde EYT'li vatandaşlar için bir çalışma olup olmadığı soruldu. Çalışma Bakanı Selçuk ise bu soru önergesine henüz yanıt vermedi.

            Bunun dışında EYT konusunda AK Parti'den çok önemli açıklamalar gelmişti. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından geçtiğimiz dönemlerde yapılan açıklamada, EYT konusuna ilişkin şu ifadeler kullanıldı.

            "Emeklilikte Yaşı Tutmayanlar demeyi tercih ediyoruz. Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor. Maliyet hesapları var. Prensipte de sorunu var. Emeklilik dediğimiz şey teknik olarak kullandığımız tabirde "Yaşlılık aylığı". Yaşlılık aylığı yaşlı olunca alınır. Dolayısıyla EYT bekleyenlerin ortalama yaşı 48. Dünyanın hiçbir yerinde 48 yaş yaşlı olarak kabul edilmiyor."

            EYT YASASI ÇIKSA FAYLANIR MIYIM?

            Emekli olmak için yaş şartına takılan vatandaşların durumlarına ilişkin merak edilen noktalardan birisi de EYT Yasasının çıkması durumunda kimleri kapsayacağı. EYT Yasasına ilişkin sorulan soru ve detayları ise şu şekilde;

            41 yaşındayım. Sigorta girişim 1997'de oldu ve prim günüm tamam. Kaç yaşında emekli olurum? Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) çıkarsa faydalanabilir miyim?

            Başlangıcınızı tarih (gün, ay, yıl) olarak bildireceğiniz yerde, sadece yıl olarak bildirmişsiniz. Oysa başlangıçta bir gün bile emekli olma şartlarını değiştirebiliyor. Sigorta başlangıcınız 23 Mayıs'tan önceyse 56, sonraysa 57 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.
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            Haberler Ekonomi EYT'de son durum nedir? Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika gelişmesi! EYT yasası çıktı mı, bugün çıksa kimler emekli olur?