Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusu uzun süredir vatandaşlar tarafından talep edilen ve açıklama beklenen konular arasında bulunuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in EYT mevzusunda atacağı adımlar büyük bir merakla bekleniyor. Ancak şu ana kadar Bakan Vedat Bilgin'den net bir EYT açıklaması gelmedi. İlerleyen günlerde EYT'lilere ait büyümelerin olması yüksek olasılık olarak görülse de bunun için resmi adımlar büyük bir coşkuyla bekleniyor. 8 Eylül 1999 tarihinden önce kadın 20; erkek 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu. 8 Eylül 1999 tarihinde 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlarda 58, erkeklerde 60'a çıkartıldı.
2021 EYT DÜZENLEMESİ ÇIKACAK MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in EYT mevzusunda atacağı adımlar büyük bir merakla bekleniyor. Ancak şu ana kadar Bakan Vedat Bilgin'den net bir EYT açıklaması gelmedi. İlerleyen günlerde EYT'lilere ait büyümelerin olması yüksek olasılık olarak görülse de bunun için resmi adımlar büyük bir coşkuyla bekleniyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili olarak geçtiğimiz günlerde "Tutturmuş EYT. İskandinav ülkeleri bu sistemle battı. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar maalesef bunun bedelini ödeyecekler ve ödediler. Niçin erken emeklilik? Ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını en güzel şekliyle alsın. Milletimizin zararına olan bir şeye asla yokum. Seçim kaybetsek de yokum" açıklamasında bulunmuştu.