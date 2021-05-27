Polislere 10 yıl kriteri

Emniyet teşkilatında branşa aktarılan personel, 10 yıl süreyle branştan ayrılamayacak. Bu süre dolmadan branştan çıkartılan ve kalan süreyi tamamlayacağı çevik kuvvet birimlerinde görevlendirilen personel, bu birimde 6 yıl çalışması halinde genel hizmet kadrosuna aktarılacak.
SANAYİNİN 500 DEVİ BELLİ OLDU
İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) hazırladığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nın 2020 yılı sonuçları açıklandı. Üretimden satışlara göre en büyük kuruluş 2019'da olduğu gibi 58 milyar 593 milyon lira ile TÜPRAŞ oldu. Ford Otomotiv 45.2 milyar lirayla ikinci, Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları ise 31.2 milyar lirayla üçüncü oldu. En büyük 500 sanayi kuruluşunun üretimden satışları geçen yıl 2019'a göre yüzde 15.3 artarak 1 trilyon 179 milyar liraya yükseldi. Geçen yıl yıl kâr eden kuruluş sayısı 411'den 423'e yükseldi.
BİLİM ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ DOÇ. DR. KARALA
Dünyanın dört bir yanından metabolizma alanında uzman bilim insanlarının katılımıyla gerçekleşen Sabri Ülker Bilim Ödülü Töreni, Metabolizma ve Yaşam Sempozyumu'nda gerçekleştirildi. Bu yılın bilim ödülü, Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nden öğretim üyesi Doç. Dr. Elif Nur Fırat Karalar'a verildi.
SANAYİNİN 500 DEVİ BELLİ OLDU
İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) hazırladığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nın 2020 yılı sonuçları açıklandı. Üretimden satışlara göre en büyük kuruluş 2019'da olduğu gibi 58 milyar 593 milyon lira ile TÜPRAŞ oldu. Ford Otomotiv 45.2 milyar lirayla ikinci, Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları ise 31.2 milyar lirayla üçüncü oldu. En büyük 500 sanayi kuruluşunun üretimden satışları geçen yıl 2019'a göre yüzde 15.3 artarak 1 trilyon 179 milyar liraya yükseldi. Geçen yıl yıl kâr eden kuruluş sayısı 411'den 423'e yükseldi.
BİLİM ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ DOÇ. DR. KARALA
Dünyanın dört bir yanından metabolizma alanında uzman bilim insanlarının katılımıyla gerçekleşen Sabri Ülker Bilim Ödülü Töreni, Metabolizma ve Yaşam Sempozyumu'nda gerçekleştirildi. Bu yılın bilim ödülü, Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nden öğretim üyesi Doç. Dr. Elif Nur Fırat Karalar'a verildi.