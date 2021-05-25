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    • Ekonomi
    • 25.05.2021 10:03
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    • 25.05.2021 10:03
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    Ve artık netleşti! Toplu para ödemesi yapılıyor! Başvuran hemen alıyor, en az 9.000 TL ve 11.000 TL...

    Toplu para ödemesi yapılıyor! Aşinayı üzere çalışma yaşamında yer alan kişilere devlet ödemiş oldukları primler kapsamında çok rakamda özel hak sağlıyor. Bu özel haklardan kimileri ise sigorta primi ödemiş olan vatandaşların ölümü sonrasında geride kalan hak sahiplerine müteveccih oluyor. Çeyiz parası da bu kapsamda sağlanan devlet takviyelerinden. Bu para, kız çocuğunun aldığı öksüz ücretinin 24 ile çarpılması ile bulunuyor. Hali hazırda en düşük öksüz aylığı 375 lira. Bu meblağda aylık alana, 9 bin lira veriliyor. Evlenecek çiftlerin dayanağına da yetişiyor. Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara devlet katkısı veriliyor. Devlet katkısında üst sınır bu yıl 11 bin 32 lira.

    takvim.com.tr
    Başvuran hemen alıyor, en az 9.000 TL ve 11.000 TL...

    Ve netleşti! Başvuran anında alıyor, en az 9.000 TL ve 11.000 TL... Devlet tarafından genç kızlara çeyiz parası ödemesi yapılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun aracı olduğu bu ödemeler için başvuru yapacak olan vatandaşların ise sağlamaları gereken özel şartlar var. Evlenen kişiler bu haktan yararlanamıyor. Fakat evlenirken yetim aylığının 2 yıllık ödemesi nakit olarak veriliyor. Böylece yeni evlenen çiftlerin eline toplu para geçmiş oluyor. Ayrıca çeyiz hesabı olanlara da devlet katkı sağlıyor. Yetim kız çocuklarına evlenirken 24 maaş çeyiz parası ödenirken, çeyiz hesabı ile birikim yapanlara da 11 bin 32 liraya varan devlet katkısı veriliyor. En az 9 bin TL çeyiz parası, 11 bin 32 TL devlet katkısı sağlanmış oluyor.

    11 BİN 32 LİRA DEVLET KATKISI

    Evlenecek çiftlerin yardımına çeyiz hesabı da yetişiyor. Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara devlet katkısı veriliyor. Devlet katkısında üst sınır bu yıl 11 bin 32 lira.

    EN AZ 9 BİN 214 TL ÖRNEK HESAPLAMA

    Asgari ücretli ilk çocuğunu dünyaya getiren anne için: Emzirme ödeneği: 180 TL Doğum yardımı: 300 TL İş göremezlik ödeneği: 6.367,57 TL Yarı zamanlı çalışma desteği: 1.183,26 x 2 = 2.366,52 TL TOPLAM: 9.214,09 TL

        ● Analık izninin kullanıldığı 16 haftada kadınlara çalışmadığı her gün için, geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor. Asgari ücret alan bir annenin 112 günlük parası 6 bin 367 lirayı buluyor.

        ● Doğum yapanlara ve evlat edinenlere, 1'inci doğumda 60 gün, 2'nci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda 180 gün süreyle yarım gün çalışma hakkı veriliyor.

        ● Anneler tüm izinlerini kullandıktan sonra isterse çocuk mecburi ilköğretim çağına gelene kadar kısmi çalışma yapabiliyor.

            SÜT PARASI YARDIMI

            Süt parası olarak bilinen emzirme ödeneği 4A ve 4B sigortalılık statüsüne sahip çalışan annelere verilen sosyal bir haktır. Kamu görevlisi olarak çalışan 4C sigortalılık koluna mensup annelere süt parası ödemesi bağlı olduğu devlet kurumu üzerinden yapılmaktadır.

            Bu kişilere emzirme ödeneği verilmez. 2020 yılında 202 TL olarak belirlenen emzirme ödeneğinden yararlanmak için vatandaşların resmi başvuru yapması şartı ortadan kaldırılmıştır. 24 ay boyunca ödenen süt parası anneler adına oluşturulan PTT hesaplarına yatırılır.

            Doğum tarihinden itibaren 5 yıl içinde süt parası ödemesi yapılır. 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra doğumun canlı ve sağ olarak gerçekleşmesi gerekir. Emzirme ödeneği T.C. vatandaşı ve çalışan annelere verilen bir destektir. Annenin çalışmaması ya da vefat etmesi durumunda babalara ödeme yapılmaktadır. 4A ve 4B sigortalılık kollarına mensup olan çalışan annelerin adına doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 120 günlük prim ödemesi yapılmalıdır.

            ÇEYİZ PARASI NEDİR?

            Çeyiz parası tanımı itibariyle evlenme ödeneği olarak da bilinmektedir. 2008 yılından günümüze kadar uygulanmakta olan çeyiz parası temel olarak evlenecek olan kadınların düğün masraflarının karşılanması amacıyla devlet tarafından sunuluyor. Ancak çeyiz parası yardımı tüm evlenecek olanlar için sunulmamaktadır. Evlilik sebebiyle yetim aylıkları kesilecek olan kadınlara verilmekte olan bir destektir. Başka bir deyişle yetim aylıkları evlilik sonrasında bilindiği gibi kesilmektedir. Evlenme öncesinde çeyiz parası yardımına başvuru yapılırsa alınmakta olan yetim aylığının 24 katına kadar toplu para verilmektedir.

            Bu durumda evlenecek olan kadın esasında iki yıl daha yetim aylığı almış kabul edilmektedir. Çeyiz parası 2016 yılında uygulamaya geçirilmiş olan çeyiz hesabı ile karıştırılmaktadır. Çeyiz hesabı uygulaması temel olarak evlilik öncesinde açılmış olan banka hesabına en az 3 yıl düzenli ödeme yapılması sonrasında hesaptaki birikime yüzde 10 ve 25 arasında devlet katkısı yapılmasına denilmektedir ve çeyiz parası uygulamasından farklılık göstermektedir.

                ÇEYİZ PARASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

                Çeyiz parası başvurusu yapmak için öncelikle belirli noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir. Çeyiz parası sadece resmi nikah yapanlara verilmektedir. Bu kapsamda dini nikah sonucunda çeyiz parası ödemesi yapılmaz. Dini nikah resmi bir dayanağı olmadığı için yapılacak başvuru esnasında evlilik durumu ibraz edilmeyeceği için çeyiz parası da alınmayacaktır.

                Resmi nikahın yapıldığı tarihte ise kişinin yetim aylığı almaya devam ediyor olması temel şarttır. Başka bir ifade ile evlilik öncesine farklı nedenlerden ötürü yetim aylığı kesilmişse bu durumdaki kişi çeyiz yardımı alamaz. Çeyiz yardımı almak için aynı zamanda süreye de dikkat edilmelidir. Resmi nikahın gerçekleşmiş olduğu tarihten 5 yıl içinde çeyiz yardımı alınabilmektedir. 5 yıllık süre içinde çeyiz yardımı için başvuru yapılmazsa bu durumda çeyiz parası alma hakkı ortadan kalkmaktadır.
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                Haberler Ekonomi Ve artık son dakika netleşti! Toplu para ödemesi yapılıyor! Başvuran hemen alıyor, en az 9.000 TL ve 11.000 TL...