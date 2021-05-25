2021 emekli promosyonları yakından takip ediliyor. Emekli promosyon tutarları bankalara göre farklılıklar gösterirken en yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi ile emekli promosyonları tarihleri ve merak edilen tüm detaylar haberimizde... Emekliler için promosyon fırsatı devam ediyor. Taahüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar hangi banka tarafından ne kadar ödeme yapıldığını öğrenmek istemektedir. Bankalarda çeşitli fırsatlar öne çıkıyor. Promosyon az 500 lira ile başlıyor ve bu tutar 2, 000 liraya kadar çıkıyor. 3 yıl emekli maaşınızı belirli bankadan alma sözüyle promosyon ödemenizi alabilir ve bankanız tarafından size sunulan ek fırsatlardan yararlanabilirsiniz.