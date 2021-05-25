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    • Ekonomi
    • 25.05.2021 13:31
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    • 25.05.2021 13:31
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    Çalışan annelere destek müjdesi! Her ay düzenli olarak annelere 1.000 TL'nin üzerinde yardım parası dağıtılıyor

    İstihdam ve sosyal destek politikalarını iyileştirmek için sıkı çalışan 'nın en çok ilgi gören projelerinden biri de çalışan annelere yönelik kreş ve bakıcı desteği. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile arasında imzalanan özel protokol ile beraber "Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" resmen hayata geçirildi. Yapılan açıklama ilin ödeyeceği aylık kreş yardımı tutarı 1000 lira olarak belirlenirken söz konusu yardımı 24 ay düzenli olarak alabileceksiniz. Proje için ilk etapta ön kayıt için ‘sgkkurumsalcocukbakimi.org’ internet sitesi üzerinden e-Devlet şifresi ile başvuru yapılabilecek.

    takvim.com.tr
    Her ay düzenli olarak annelere 1.000 TL'nin üzerinde yardım parası dağıtılıyor

    Kadınların çalışma hayatındaki dezavantajlı konumunu düzeltmek için pek çok sosyal imkan var. Özellikle çalışan annelere destek olmak için uygulanan destek programları büyük ilgi görüyor. Bunlardan en çok merak edileni ise bakıcı ve kreş desteği gibi görünüyor. Peki, çalışan annelere kreş yardımı şartları neler, çalışan anneye kreş yardımı hangi illerde verilecek, nereye başvurulur, başvuru formu nasıl doldurulacak? "Anneler işe, çocuklar kreşe!" sloganı ile başlatılan çalışan annelere kreş desteği hakkında beklenen resmi açıklama yapıldı.


    KREŞ YARDIMI NEDİR?

    Proje, 0-60 ay arası çocuğu olan, çalışmaya başlamak, daha önceki işine geri dönmek ya da işi olan annelere destek sağlıyor.
    Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya'da yaşayan anneler başvurabiliyor.

    Destek tek bir çocuk için ve maksimum 24 ay boyunca verilebiliyor.

    Çocuk 72 aylık olduğunda ya da ilkokula başladığında 24 ay tamamlanmasa bile destek sona eriyor.

    Ödeme şartlarının mücbir sebepler harici ihlal edilmesi halinde ödemeler kesiliyor. Her türlü değişikliği (işi bırakma, taşınma, boşanma vb.) ve 30 günden çok raporları en geç bir hafta içinde bildirmeniz gerekiyor.

    Ne olursa olsun, projenin bitiş tarihi olan 31 Mart 2022'den sonra, anneler yükümlülüklerini geriye doğru yerine getirse de, daha önceki aylar için ödeme yapılmıyor.

        KREŞ YARDIMI ŞARTLARI NELERDİR?

        Başvuruyu yapan kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır.

        Hem anne hem de babanın çalıştığı belgelenmelidir.

        Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir veya Malatya illerinde ikamet etme zorunluğu vardır.

        KREŞ YARDIMI NE KADAR?

        Çocuk 72 aylık olana kadar maksimum 24 ay, aylık 100 Euro tutarında mali destek var. Ek olarak, bir kereye mahsus 100 Euro tutarında kırtasiye gideri de ödeniyor. Aylık yükümlülüklerinizi tam olarak yerine getirdiğiniz, başvuru kriterlerini devam ettirdiğiniz ve herhangi bir usulsüzlük yapmadığınız takdirde ödemeler devam ediyor. Her ay şartları sağlayıp sağlamadığınız sorgulanıyor. Bu yüzden, ödemeler iki ay geriden yapılıyor.

        Kreş yardımına başvurmak için TIKLAYINIZ!
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        Haberler Ekonomi Çalışan annelere destek müjdesi! Her ay düzenli olarak annelere 1.000 TL'nin üzerinde yardım parası dağıtılıyor