Çalışan annelere destek müjdesi! Her ay düzenli olarak annelere 1.000 TL'nin üzerinde yardım parası dağıtılıyor

Kadınların çalışma hayatındaki dezavantajlı konumunu düzeltmek için pek çok sosyal imkan var. Özellikle çalışan annelere destek olmak için uygulanan destek programları büyük ilgi görüyor. Bunlardan en çok merak edileni ise bakıcı ve kreş desteği gibi görünüyor. Peki, çalışan annelere kreş yardımı şartları neler, çalışan anneye kreş yardımı hangi illerde verilecek, nereye başvurulur, başvuru formu nasıl doldurulacak? "Anneler işe, çocuklar kreşe!" sloganı ile başlatılan çalışan annelere kreş desteği hakkında beklenen resmi açıklama yapıldı.
KREŞ YARDIMI NEDİR?
Proje, 0-60 ay arası çocuğu olan, çalışmaya başlamak, daha önceki işine geri dönmek ya da işi olan annelere destek sağlıyor.
Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya'da yaşayan anneler başvurabiliyor.
Destek tek bir çocuk için ve maksimum 24 ay boyunca verilebiliyor.
Çocuk 72 aylık olduğunda ya da ilkokula başladığında 24 ay tamamlanmasa bile destek sona eriyor.
Ödeme şartlarının mücbir sebepler harici ihlal edilmesi halinde ödemeler kesiliyor. Her türlü değişikliği (işi bırakma, taşınma, boşanma vb.) ve 30 günden çok raporları en geç bir hafta içinde bildirmeniz gerekiyor.
Ne olursa olsun, projenin bitiş tarihi olan 31 Mart 2022'den sonra, anneler yükümlülüklerini geriye doğru yerine getirse de, daha önceki aylar için ödeme yapılmıyor.