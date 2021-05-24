Ve netleşti! Karşılıksız ödeme yapılacak! Geri ödemesiz kredi imkanı geldi! Yeni bir hibe desteği daha...

Hayvancılık sektörünün gelişebilmesi için yeni bir hibe destek programı devreye alındı. Konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Kararı dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Devletin çiftçilerden istediği şartlar; tamamen gerçek ihtiyaç ve proje sahiplerine destek verilebilmesi içindir. Devlet destekli hibe kredisi, geri ödemesizdir. Açıklamak gerekirse; geri ödemesiz kredi alınan kredinin, paranın herhangi bir şekilde geri ödenmemesine denilmektedir. Genellikle kurumlar ve vakıflar tarafından verilse de; devlet destekli hibe kredisi de çoğu zaman devlet bankaları tarafından verilebilmektedir.