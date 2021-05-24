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    • Ekonomi
    • 24.05.2021 12:46
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    • 24.05.2021 12:46
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    Ve netleşti! Karşılıksız ödeme yapılacak! Geri ödemesiz kredi imkanı geldi! Yeni bir hibe desteği daha...

    Yeni bir hibe desteği daha... Buna göre, mevcut büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkişletmelerinin altyapılarının geliştirilmesi, hayvansal üretimde verimliliğin ve kalitenin artırılması, modern hayvancılık işletmelerine dönüştürülmesi için yapılacak yatırımların desteklemesi amacıyla başvuru yapacak işletmelere hibe desteği verilecek. Fakat destekli hibe kredisi verilirken; belirli bir takım şartlar ve kurallar koymaktadır. Eğer başvuru yapan kişi bu şartlara ve kurallara uyuyorsa; ancak bu şekilde başvuru yapabilir. Şartlara uymayan kişiler, devlet destekli hibe alamamalarının yanı sıra; aynı zamanda başvuru dahi yapamamaktadır.

    takvim.com.tr
    Ve netleşti! Karşılıksız ödeme yapılacak! Geri ödemesiz kredi imkanı geldi!

    Hayvancılık sektörünün gelişebilmesi için yeni bir hibe destek programı devreye alındı. Konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Kararı dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Devletin çiftçilerden istediği şartlar; tamamen gerçek ihtiyaç ve proje sahiplerine destek verilebilmesi içindir. Devlet destekli hibe kredisi, geri ödemesizdir. Açıklamak gerekirse; geri ödemesiz kredi alınan kredinin, paranın herhangi bir şekilde geri ödenmemesine denilmektedir. Genellikle kurumlar ve vakıflar tarafından verilse de; devlet destekli hibe kredisi de çoğu zaman devlet bankaları tarafından verilebilmektedir.

    1 YIL AKTİF OLMA ŞARTI

    Hibe desteği programına; en az 1 yıldır aktif olan, Tarım ve Orman Bakanlığı sistemine kayıtlı gerçek ve tüzel kişi yetiştiricileri başvurabilecek.

    Büyükbaş yetiştiriciler için en az 10 en fazla 50 baş, küçükbaş yetiştiriciler için en az 100 en fazla 300 baş anaç kapasiteli yeni ahır, ağıl yapımı veya kapasite artırımı yapacaklara yüzde 50, hayvan barınağı için çadır alımı yapacaklara yüzde 50, makine, alet ve ekipman alımları yapacaklara yüzde 50 hibe desteği verilecek.

        TARIM SEKTÖRÜ İÇİN HİBE NEDİR?

        Sanayi sektörüne olduğu gibi tarım sektörüne de desteklerin son dönemlerde arttığını söylemek mümkündür. "Tarım sektörü için hibe nedir?" sorusunu örneklerle açıklayacak olursak; mazotta yapılan indirimler, sulama ücretlerinde yapılan indirimler ve diğer tarım giderleri için yapılan indirimler, tarım sektöründe ki hibelerdir.

        Devletin yapmış olduğu bu indirimler, aslında bir kısmının devlet tarafından karşılanacağının anlamına gelmektedir. Yani devlet, tarım sektöründe çiftçilere belirli masraflarda indirim vererek, bu masrafların maliyetini kendi cebinden, karşılıksız olarak hibe etmektedir.
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        Haberler Ekonomi Ve netleşti! Karşılıksız ödeme yapılacak! Geri ödemesiz kredi imkanı geldi! Yeni bir hibe desteği daha...