Ve netleşti! Karşılıksız ödeme yapılacak! Geri ödemesiz kredi imkanı geldi! Yeni bir hibe desteği daha...

Hayvancılık sektörünün gelişebilmesi için yeni bir hibe destek programı devreye alındı. Konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Kararı dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Devletin çiftçilerden istediği şartlar; tamamen gerçek ihtiyaç ve proje sahiplerine destek verilebilmesi içindir. Devlet destekli hibe kredisi, geri ödemesizdir. Açıklamak gerekirse; geri ödemesiz kredi alınan kredinin, paranın herhangi bir şekilde geri ödenmemesine denilmektedir. Genellikle kurumlar ve vakıflar tarafından verilse de; devlet destekli hibe kredisi de çoğu zaman devlet bankaları tarafından verilebilmektedir.
1 YIL AKTİF OLMA ŞARTI
Hibe desteği programına; en az 1 yıldır aktif olan, Tarım ve Orman Bakanlığı sistemine kayıtlı gerçek ve tüzel kişi yetiştiricileri başvurabilecek.
Büyükbaş yetiştiriciler için en az 10 en fazla 50 baş, küçükbaş yetiştiriciler için en az 100 en fazla 300 baş anaç kapasiteli yeni ahır, ağıl yapımı veya kapasite artırımı yapacaklara yüzde 50, hayvan barınağı için çadır alımı yapacaklara yüzde 50, makine, alet ve ekipman alımları yapacaklara yüzde 50 hibe desteği verilecek.