



EV SAHİPLERİ NE KADAR ÖDEYECEK?



Meclis'e sunulan paket çıktıktan sonra hiç kira beyannamesi vermemiş olan ev sahipleri 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yılları için beyanname verebilecekler. Ancak bu haktan sadece geliri kira olanlar yararlanabilecek. 2016 yılı için yine yasada sınır belirleniyor, beyan 9 bin 400 liranın altında olamayacak. Beyan ettiği gelirin de yüzde 20'si ödenmek zorunda. 2016 yılı için bin 880 lira ödeme yapılacak. 2017 yılı için en az 9 bin 960 lira beyan edilecek ve bin 992 lira vergi ödeyecek. 2018 yılı sınırı olan 10 bin 580 lira için 2 bin 116 lira, 2019 yılı için 2 bin 248 lira ve 2020 yılı için de 2 bin 548 lira vergi ödenecek. Böylece herhangi bir inceleme yapıldığında ceza ile karşı karşıya kalmayacak.