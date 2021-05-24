

FİAT EN ÇOK SATAN 3 MODELİ İLE DAHİL OLDU

Kampayaya dahil olan FIAT ise, en çok satan üç modeli olan Pratico, Doblo ve Fiorino için 12 ay vadeyle 50 bin lira sıfır faizli kredi desteğini açıkladı.

Otomobil fiyatlarında da indirime giden FIAT, Fiorino için 119.900 TL'den ve Doblo için ise 153.900 TL'den başlayan fiyatlarını açıkladı.