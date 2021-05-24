Taşeron ve kamu işçisinin heyecanla beklediği maaş zammı için görüşmeler başlıyor. Yaklaşık 700 bin işçinin 2021-2022 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği görüşmeler öncesi hazırlıklar tamamlanadı. Konfederasyonlar ortak taleplerini hazırladı. Şimdi ise gözler yapılacak zam oranına çevrildi. Peki, taşeron ve kamu işçisinin TİS ile 2021-2022 maaş zammı ne kadar olacak? Yüzdelik dilim ve seyyanen zam son durum nedir? İşte konu ile ilgili son gelişmeler... . Uzlaşma olması halinde çerçeve sözleşmenin Haziran sonu, Temmuz ayı başında imzalanacağı tahmin ediliyor. Bu arada, kamuda işçilerin ardından Ağustos ayında memurların da toplu sözleşme görüşmeleri yapılacak.