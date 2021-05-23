Borç kapatma kredisi kimlere verilir? Diyorsanız bunun için ilk aranan nitelik başka yada mevcut bankaya kredi borcu olanlara verilir diyebiliriz. Şayet farklı yada aynı bankaya ait bireysel kredi yada taşıt veya kredi kartı borcunuz var ise bunları kapatmak için kredi kullana bilirsiniz. Maaşını Ziraat Bankası şubelerinden alan çalışan ve emeklilerin kullanabildiği bu bankacılık ürününü alabilmeniz için Ziraat Bankası İnternet Bankacılığı ya da Ziraat Mobil kullanıcısı olmanız gerekiyor. Sebebi ise giriş yaparak dijital yollardan başvuru yapmak. Yapacağınız başvuru ile gelir düzeyiniz ve diğer kredi notu gibi nedenlerden dolayı banka size bir kredi onayı sunuyor.