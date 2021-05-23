Borç kapatma kredisi kimlere verilir? Diyorsanız bunun için ilk aranan nitelik başka yada mevcut bankaya kredi borcu olanlara verilir diyebiliriz. Şayet farklı yada aynı bankaya ait bireysel kredi yada taşıt veya kredi kartı borcunuz var ise bunları kapatmak için kredi kullana bilirsiniz. Maaşını Ziraat Bankası şubelerinden alan çalışan ve emeklilerin kullanabildiği bu bankacılık ürününü alabilmeniz için Ziraat Bankası İnternet Bankacılığı ya da Ziraat Mobil kullanıcısı olmanız gerekiyor. Sebebi ise giriş yaparak dijital yollardan başvuru yapmak. Yapacağınız başvuru ile gelir düzeyiniz ve diğer kredi notu gibi nedenlerden dolayı banka size bir kredi onayı sunuyor.
Dijital Kredi ile Şubeye Gitmeden Kredi Kullanma Kolaylığı Ziraat'te
Maaşını Bankamızdan alan emekli ve çalışan müşterilerimizin ihtiyaçlarının finansmanında kullanabileceği Dijital Kredi ürünümüze İnternet Şube veya Ziraat Mobil üzerinden hemen başvurun, krediniz şubeye gitmeden hesabınıza geçsin.
Özellikler
İnternet Şube ve Ziraat Mobilden başvuru yapılabilir,
36 aya kadar vade imkanı bulunmaktadır,
Olumlu değerlendirilen krediler, İnternet Şube ve Ziraat Mobilden hesaba aktarılır.
Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine Hayat Sigortası* ürünü sunmaktadır.