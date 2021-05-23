Gereksinim sahiplerine devlet tarafından bazı sosyal destekler yapılmaktadır. Bu sosyal takviyelerden bir tanesi de parasal olarak yapılan para desteğidir. Ayrıca devlet dayanağa yoksul ailelere kömür yardımı yapar. Bu takviyelerden faydalanmak için mahalle muhtarlıklarına müracaat yapılması gerekir. Müracaat sonrası bireyin dayanağa yoksul olduğu tespit edildikten sonra destekler yapılır. Yetkililer müracaat yapan bireyleri belirtilen ikamet adresine giderek inceler. Bu inceleme sonucunda bir karar verilir. Sosyal yardım için başvuru yapacaklarda hangi şartlar aranır? Sosyal yardımlaşmalardan para yardımı almak isteyen kişilerin bazı şartları sağlaması gerekiyor.
Yapılan Para Yardımları
Sosyal yardımlaşma parası olarak verilen paralar yardımın türüne göre değişmektedir. Hak sahibi kişilere yapılan desteklerde verilen paralar aşağıdaki türlere göre değişmektedir.
-Nakdi destekler genellikle şartlara uygun olan kişilere yapılmaktadır. Nakdi olarak yapılan para yardımlarında verilen para miktarı değişmektedir. Yardımlar genellikle 20 TL ile 800 TL arasında olmaktadır.
-Doğum yardım parası ödemeleri bütün doğan bebekler için annelere yapılmaktadır. Bu yardımlardan bütün anneler yararlanabilir. Doğum yardım miktarları; 1. çocuk için 300 TL, 2. çocuk için 400 TL ve 3. çocuk için 600 TL olarak verilmektedir
-Şartlı hamilelik müracaatında bulunan annelere 495 TL yardım yapılmaktadır.
-65 yaşından büyük kişilere 3 ayda bir olacak şekilde ödemeler yapılmaktadır. Bu kişilere 3 ayda bir 705 TL para yardımı sağlanmaktadır.
-Engelli vatandaşlara yapılan yardımlar, kişinin engellilik oranına göre değişmektedir. %70 oranın altında engelli olan vatandaşlara üç ayda bir 1.059 TL, %70 ve üzerinde engeli olan vatandaşlara yine üç ayda bir olmak kaydıyla 1.589 TL yardım yapılmaktadır.
-Öğrencilere devlet tarafından para yardımları yapılmaktadır. Öğrencilerin okuluna ve yaşına göre yapılan para yardımları 456 TL ile 821 TL arasında değişmektedir.