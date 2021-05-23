Mevduat vergisi

Mevduat vergisi ya da vadeli kazanç mevduat vergisi, bankalardaki mevduatların faiz oranıyla elde ettiği kazançtan, müşterinin hesabına yatmadan alınan vergidir. Yani banka ile anlaşılan faiz üzerinden elde edilen kazanç, vade bitiminde müşteri hesabına yansıtılırken belirlenen stopaj oranı kadar kesinti yapılır. Stopaj kesintisi anaparaya değil sadece vade döneminde kazanılan paraya yapılır. Bu stopaj kesintileri ise daha sonra bankalar tarafından devlete ödenir. Hesap sahibinin vergi ödemek için ayrıca bir işlem yapmasına gerek kalmaz. Peki; mevduat vergisi nasıl hesaplanır? İşte cevabı...