CITROEN

Mayıs ayına özel kampanya hazırlayan markalardan Citroën, 167 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışta olan yeni C3 modelinde 50 bin TL için 12 ay boyunca 0 faiz veya 5 bin TL nakit alım desteği sunuyor.

Fransız markanın C5 Aircross SUV modeli de 100 bin TL için 12 ay yüzde 1.09 faiz imkanı ile satışa sunuluyor.

Yeni C4 ise lansmana özel 219 bin TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. Yeni C4'te yine ay boyunca 60 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faiz oranı geçerli oluyor.