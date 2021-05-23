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    • Ekonomi
    • 23.05.2021 16:00
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    • 23.05.2021 16:00
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    Sıfır faizli kredi fırsatı! Araba alacaklar için bomba haber: Reno, Pejo, , , , , , , , ...

    Araba alacaklar için süper teklifler verildi. Faizlerin düşmesini bekleyen milyonlara güzel haber. Sıfır faiz imkanı sunuluyor. Faizsiz ödeme seçeneğinin yanı sıra farklı avantajlar da bulunuyor. Professional, Mayıs ayında Pratico, Doblo ve Fiorino modelleri için 50 bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi kullanım imkânı sağlıyor. 'nda üretilen Fiorino'lar, ay sonuna dek 119 bin bin 900 TL'den, Fiat Doblo'lar ise 153 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca 'in kampanyası kapsamında Corsa modeline Mayıs ayında 176 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. İşte Reno, Pejo, Opel, , Fiat, , , , , ...

    Takvim
    Sıfır faizli kredi fırsatı! Araba alacaklar için bomba haber: Reno, Pejo, Opel...

    Birçok marka ve model kampanyaya dahil edildi. Otomobil satın almak isteyenlerin akıllarında kampanyaların tekrarlanıp tekrarlanmayacağı kaldı. İşte Türkiye'de satış yapan Opel, Peugeot, Jeep, Citroen, Kia, Renault, Fiat markaların kampanyalı fiyatları... Opel'in kampanyası kapsamında Corsa modeline Mayıs ayında 176 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Ayrıca Corsa modellerinde 50 bin TL kredi için 12 ay, yüzde 0,99 faiz imkânı sunuluyor. Crossland modeli de 219 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor. Otomatik şanzımanlı Crossland modellerinde ise 75 bin TL kredi için 12 ay, yüzde 0,99 faiz imkânı sunuluyor.

    CITROEN

    Mayıs ayına özel kampanya hazırlayan markalardan Citroën, 167 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışta olan yeni C3 modelinde 50 bin TL için 12 ay boyunca 0 faiz veya 5 bin TL nakit alım desteği sunuyor.

    Fransız markanın C5 Aircross SUV modeli de 100 bin TL için 12 ay yüzde 1.09 faiz imkanı ile satışa sunuluyor.
    Yeni C4 ise lansmana özel 219 bin TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. Yeni C4'te yine ay boyunca 60 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faiz oranı geçerli oluyor.

    DS

    DS Automobiles, DS 7 Crossback E-Tense 4X4 modelini, 400 bin TL'ye kadar 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçenekleriyle satışa çıkarıyor. DS 7 Crossback modeli için ise 200 bin TL'ye kadar 12 ay yüzde 0,69 faizli kredi imkânı sunuluyor.

        FIAT

        Fiat Professional, Mayıs ayında Pratico, Doblo ve Fiorino modelleri için 50 bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi kullanım imkânı sağlıyor. Tofaş Fabrikası'nda üretilen Fiorino'lar, ay sonuna dek 119 bin bin 900 TL'den, Fiat Doblo'lar ise 153 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

        JEEP

        Jeep, Mayıs ayında hayata geçirdiği satış kampanyasıyla Renegade ve sınırlı sayıda Compass modelini yüzde sıfır faizli kredi imkanıyla yeni sahipleriyle buluşturuyor.

        Renegade'in 1.3 litrelik 150 HP'lik benzinli otomatik seçeneği kampanya dahilinde 100 bin TL'ye 12 ay ve yüzde sıfır faizli kredi ile satışa sunuluyor.

        Compass modeli ise 150 bin TL'ye 12 ay ve yüzde sıfır faiz seçeneği ile satın alınabiliyor.

        KIA

        Kia, Mayıs ayında binek modellerini 12 ay yüzde 0.99 faiz avantajlı kampanyalarla tüketicilerle buluşturuyor.

        Markanın Picanto, Rio ve Stonic modelleri de 50 bin TL'ye 12 ay yüzde 0.99 faiz ile satışa sunuluyor.

        Ceed ve Ceed STW modelleri de manuel ve otomatik vitesli versiyonları ile 50 bin TL'ye 12 ay yüzde 0.99 faiz seçeneği ile satışa sunuluyor.

        Sportage, kampanya kapsamında 100 bin TL'ye 12 ay yüzde 0.99 fırsatıyla satışa sunuluyor.

        XCeed ise Mayıs ayına özel 100 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatıyla meraklılarını bekliyor.

            OPEL

            Opel'in kampanyası kapsamında Corsa modeline Mayıs ayında 176 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Ayrıca Corsa modellerinde 50 bin TL kredi için 12 ay, yüzde 0,99 faiz imkânı sunuluyor. Crossland modeli de 219 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor. Otomatik şanzımanlı Crossland modellerinde ise 75 bin TL kredi için 12 ay, yüzde 0,99 faiz imkânı sunuluyor.

            Markanın amiral gemisi yeni Insignia ise 150 bin TL kredi için 12 ay, yüzde 0,99 faiz seçeneği ile Mayıs ayında sevenleri ile buluşuyor.

            Opel Combo ailesinde mayıs ayına özel 75 bin TL kredi için 12 ay, yüzde 0,99 faiz imkanının yanı sıra kobilere özel fırsatlar da sunuyor. Mayıs ayına özel olarak Combo Life'a 189 bin 900 TL'den, Combo Cargo'ya ise 160 bin 500 TL'den başlayan fiyatlar ile sahip olunabiliyor.

            PEUGEOT

            Peugeot Türkiye, Mayıs ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında, 2008 modelinde 50 bin TL için yüzde 1,09 faizli kredi seçeneği sunuyor.

            3008 modelinde ise 100 bin TL için yüzde 1,09 faizli kredi fırsatı yer alıyor. Yedi kişilik oturma kapasitesine sahip 5008 de 200 bin TL için yüzde 1.09 faizli kredi seçeneği ile satışa sunuluyor.

            Markanın d segment sedan modeli 508'de 200 bin TL için yüzde 1.09 faizli kredi seçeneği ve 5 bin TL tutarında akaryakıt hediyesi kampanya dahilinde yer alıyor.

            208 ise 189 bin TL'den başlayan fiyatlar, dizel otomatik seçeneği ve yüzde 1.09 faizli kredi avantajlarıyla satışa sunuluyor.

            RENAULT

            Renault'un kampanyası kapsamında, Clio'nun sınırlı sayıdaki 2021 model yılı Joy 1.0 Sce 65 bg versiyonu, 159 bin 900 TL'den başlayan fiyat ve aylık 2 bin TL taksit imkânıyla satışa sunuluyor.

            Mayıs ayı sonuna kadar sınırlı sayıdaki 2020 model yılı Kadjar Touch Roof 1.3 TCe EDC 160 bg modeli 334 bin 800 TL'den, 2020 Model Yılı ZOE Zen 80 kW Z.E. 50 modeli ise 299 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla tüketicilerle buluşuyor.

            Yapılan açıklamaya göre, Mayıs'ta Renault'nun tüm binek araç modellerinde pandemi döneminde ortaya koydukları özveriyle hayati önem taşıyan sağlık çalışanları ve çiftçilere özel bir kampanyahayata geçirildi. Bu kapsamda Renault Finans'tan kullanılan kredilerde kredi tahsis ücreti (dosya masrafı) alınmazken, aracın ilk periyodik bakımını kapsayan Maxxi Bakım ürünü hediye olarak veriliyor.

                DACİA

                Dacia 3 farklı modelinde kampanya yaptı

                Duster, yeni Sandero ve Dokker Combi modellerine sahip olmak isteyen müşterilere sevindirici haber geldi. Dacia pandemi döneminde büyük bir özveri ile çalışan sağlık çalışanları ve çiftçilere özel bakım hediyesi ve dosya masrafsız kredi imkanı da sağlıyor.

                Mayıs ayında geçerli olacak kampanyayla, sınırlı sayıdaki 2021 model Duster ( Eco-G ) ile benzinli Duster ( Comfort 1.0 Tce 90 bg 4×2 ) 188 bin 900 TL'ye satın alınabiliyor.

                Dacia Sandero

                Mayıs ayına özel kampanyayla, sınırlı sayıdaki 2021 yeni Sandero ( Comfort 1.0 Sce 65 bg ) 152 bin 900 TL'lik fiyatla satışta. Dacia Finans'tan kredi kullanılması durumunda 64 bin 130 TL peşinat ve yüzde 1,69 faiz oranıyla ödeme kolaylığı sağlıyor.

                Mayıs ayı sürecinde 2021 model Dokker'a ( Combi Ambiance ECO-G 110 bg) 141 bin 900 TL fiyat ile sahip olunabiliyor.
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                Haberler Ekonomi Sıfır faizli kredi fırsatı! Araba alacaklar için bomba haber: Reno, Pejo, Opel, Citroen, Fiat, Kia, Jeep, Dacia, Honda, Toyota...