Birçok marka ve model kampanyaya dahil edildi. Otomobil satın almak isteyenlerin akıllarında kampanyaların tekrarlanıp tekrarlanmayacağı kaldı. İşte Türkiye'de satış yapan Opel, Peugeot, Jeep, Citroen, Kia, Renault, Fiat markaların kampanyalı fiyatları... Opel'in kampanyası kapsamında Corsa modeline Mayıs ayında 176 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Ayrıca Corsa modellerinde 50 bin TL kredi için 12 ay, yüzde 0,99 faiz imkânı sunuluyor. Crossland modeli de 219 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor. Otomatik şanzımanlı Crossland modellerinde ise 75 bin TL kredi için 12 ay, yüzde 0,99 faiz imkânı sunuluyor.
CITROEN
Mayıs ayına özel kampanya hazırlayan markalardan Citroën, 167 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışta olan yeni C3 modelinde 50 bin TL için 12 ay boyunca 0 faiz veya 5 bin TL nakit alım desteği sunuyor.
Fransız markanın C5 Aircross SUV modeli de 100 bin TL için 12 ay yüzde 1.09 faiz imkanı ile satışa sunuluyor.
Yeni C4 ise lansmana özel 219 bin TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. Yeni C4'te yine ay boyunca 60 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faiz oranı geçerli oluyor.
DS
DS Automobiles, DS 7 Crossback E-Tense 4X4 modelini, 400 bin TL'ye kadar 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçenekleriyle satışa çıkarıyor. DS 7 Crossback modeli için ise 200 bin TL'ye kadar 12 ay yüzde 0,69 faizli kredi imkânı sunuluyor.