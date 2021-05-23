Esnaf ve işletmelere 9,8 milyar liraya kadar destek

Pandemi salgınında bir yıl geride kalırken Hükümet, salgından etkilenen esnaf ve işletmelere hibe yoluyla ciro kaybı, kira, gelir kaybı desteği verdi. Bu ödemelerin yıl sonuna kadar 9,8 milyar liraya ulaşması bekleniyor. Bu dönemde yapılan vergi indirimleri 26,2 milyar, vergi ve sigorta prim ertelemeleri 4 milyar TL'ye ulaştı. 1 milyon 384 binden fazla esnafa 4 milyar 622 milyon lira karşılıksız verilecek. İş yeri kira olan esnafa yönelik olarak kira ve gelir kaybı desteği ile yaklaşık 4 milyar lira ödendi. Mart 2020-nisan 2021 döneminde 26 milyar TL vergi tahsilinden vazgeçildi. Birçok sektörde KDV indirimi oldu.