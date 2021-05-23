Milyonlarca insanı ilgilendiren emeklilik şartları bazı durumlarda değişebiliyor. Kadınlara doğum borçlanması, askerlik borçlanması ya da kısmi emeklilik gibi durumlar etkili olabiliyor. Emeklilik için yaş koşulunun uygulanmaya başlanması ile birlikte pek çok şahıs gün koşulunu doldurmasına karşın yaşını beklemek zorunda kalmıştı. Emeklilik hesaplaması yaparken, SGK Hizmet dökümü baz alınacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında yani SGK Hizmet dökümünüzde eksik çalışma bilgilerinin olması halinde tekrardan hesaplama yapılacaktır.
Kısmı Emeklilik Nedir?
Ne zaman emekli olurum? Tam emeklilik şartları nelerdir? Kısmi Emeklilik Nedir? Şartlarını sağlayabiliyor muyum? SSK emeklilik hesaplamalarında Kısmi Emeklilikten faydalanabilir miyim? Bağkur Emeklilik Hesaplamalarında Kısmi Emeklilik var mıdır?
Emeklilik hesaplaması yaparken, SGK Hizmet dökümü baz alınacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında yani SGK Hizmet dökümünüzde eksik çalışma bilgilerinin olması halinde tekrardan hesaplama yapılacaktır. SGK hizmet dökümü bilgilerinde yer alan ilk defa işe giriş tarihiniz emeklilik hesaplama işlemlerinde önemli rol oynamaktadır. İşe giriş tarihinize göre emeklilik hesaplama işlemleri yapılır ve emeklilik için gerekli
Emeklilik İçin Gerekli Yaş Şartı,
Emeklilik İçin Gerekli Sigortalılık Süresi,
Emeklilik İçin Gerekli Sigorta Prim Günü Sayısı,
Ortaya çıkarak emeklilik hesaplama işlemleri yapılmaktadır.