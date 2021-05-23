Başvuran hemen alıyor! Detaylar son dakika belli oldu! Hibe desteği için yapmanız gereken... E-devlet üzerinden...

Hibe desteği başlıyor. 5 bin TL karşılıksız ödeme yapılacak. Başvuranlar alacak. Son 2 gün. Ticaret Bakanlığı, 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteğine başvuruların 25 Mayıs'ta başlayacağını açıkladı. 1.4 milyon esnafın yararlanacağı destek oyuncudan hamala her kesime verilecek. Muhalefetin iddiasının aksine sayısı 160 bini geçen tekel bayisi de hibe desteğinden faydalanacak. Hibe desteğinden aralarında aktrist, hamal, arzuhalci, ebru sanatçısı, ayakkabı boyacısı, vale, çorbacı, dublör yüzlerce meslek grubu yararlanabilecek. Eğlence yerlerine hibe desteğinde alkollü, alkolsüz ayırımı yapılmayacak.
1.4 MİLYON ESNAF YARARLANACAK
Ticaret Bakanlığı da 1.4 milyon esnafa 4 milyar 622 milyon lira hibe desteğinin başvuru, ödeme koşullarına ilişkin ayrıntılarını netleştirdi. Bakanlık tarafından belirlenen iki ayrı grup için 3 bin ila 5 bin lira ödeme yapılacak.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, hibe desteğinden 17 Mayıs'tan önce vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş kişilerin yararlanabileceğini belirterek, 1 ay sürecek başvuruların 25 Mayıs'ta başlayacağını ifade etti.