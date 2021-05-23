Başvuran hemen alıyor! Detaylar son dakika belli oldu! Hibe desteği için yapmanız gereken... E-devlet üzerinden...

1.4 MİLYON ESNAF YARARLANACAK



Ticaret Bakanlığı da 1.4 milyon esnafa 4 milyar 622 milyon lira hibe desteğinin başvuru, ödeme koşullarına ilişkin ayrıntılarını netleştirdi. Bakanlık tarafından belirlenen iki ayrı grup için 3 bin ila 5 bin lira ödeme yapılacak.