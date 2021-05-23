Araba alacaklar için süper teklifler verildi. Faizlerin düşmesini bekleyen milyonlara güzel haber. Sıfır faiz imkanı sunuluyor. Faizsiz ödeme seçeneğinin yanı sıra farklı avantajlar da bulunuyor. Fiat Professional, Mayıs ayında Pratico, Doblo ve Fiorino modelleri için 50 bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi kullanım imkânı sağlıyor. Tofaş Fabrikası'nda üretilen Fiorino'lar, ay sonuna dek 119 bin bin 900 TL'den, Fiat Doblo'lar ise 153 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca Opel'in kampanyası kapsamında Corsa modeline Mayıs ayında 176 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. İşte Reno, Pejo, Opel, Citroen, Fiat, Kia, Jeep, Dacia, Honda, Toyota...
CITROEN
Mayıs ayına özel kampanya hazırlayan markalardan Citroën, 167 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışta olan yeni C3 modelinde 50 bin TL için 12 ay boyunca 0 faiz veya 5 bin TL nakit alım desteği sunuyor.
Fransız markanın C5 Aircross SUV modeli de 100 bin TL için 12 ay yüzde 1.09 faiz imkanı ile satışa sunuluyor.
Yeni C4 ise lansmana özel 219 bin TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. Yeni C4'te yine ay boyunca 60 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faiz oranı geçerli oluyor.
DS
DS Automobiles, DS 7 Crossback E-Tense 4X4 modelini, 400 bin TL'ye kadar 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçenekleriyle satışa çıkarıyor. DS 7 Crossback modeli için ise 200 bin TL'ye kadar 12 ay yüzde 0,69 faizli kredi imkânı sunuluyor.