2021 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar. Listemizde 300 bin TL'ye kadar olan modellere yer verdik. Listede 150 bin TL altında satılan model kalmadı. Listeye yeni modeller eklenmeye devam ederken, firmalardan da satış kampanyaları geliyor. Sizin için Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2021 model otomobilleri derledik.