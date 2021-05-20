2021 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar. Listemizde 300 bin TL'ye kadar olan modellere yer verdik. Listede 150 bin TL altında satılan model kalmadı. Listeye yeni modeller eklenmeye devam ederken, firmalardan da satış kampanyaları geliyor. Sizin için Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2021 model otomobilleri derledik.
CİTROEN
C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel
Fiyatı: 171.000 TL
Kampanyalı fiyatı: 167.000 TL
CİTROEN
C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel
Fiyatı 205.500 TL
YENİ CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel
Fiyatı: 225.000 TL
Lansmana özel fiyatı: 219.000 TL
DACİA
Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg
Fiyatı 160.000 TL
DACİA
Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo 90 bg
Fiyatı 191.900 TL
DACİA
Comfort 1.0 Tce 90 bg 4x2 E6DFull
Liste fiyatı 198.000 TL
Comfort 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull - 2021 model
Liste fiyatı 198.000 TL