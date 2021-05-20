Kampanya Koşulları:

Nihai fatura değeri 120.000 TL'yi aşan otomobillerde, bedelin 120.000 TL'ye kadar olan kısmı için %70, 120.000 TL'nin üstünde olan kısım için %50'sine kadar kredi kullandırılabilir.

Nihai fatura değeri 120.000 TL (dahil) ve altında olan taşıtlarda kredi vadesi 60 ayı, 120.001-300.000 TL (dahil) arasında olan taşıtlarda kredi vadesi 48 ayı, 300.001-750.000 TL (dahil) arasında olan taşıtlarda kredi vadesi 36 ayı, 750.000 TL üzerinde olan taşıtlarda ise kredinin vadesi 24 ayı geçememektedir.

Hayat sigortası zorunluluğu yoktur.

Kredinin Özellikleri Tablosu:

Kredi Limitleri Vade Aralığı Faiz oranı (Aylık) Taksit Tutarı

50.000 TL 60 Ay %1.50 1.369,60 TL