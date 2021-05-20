Kredi faiz oranları, her banka tarafından ayrı olarak tanımlanıyor ve belli yarıyıllarda alıcıları ile paylaşılıyor. Ev, araç ve gereksinim kredisi çekecek olanlar, kredi faiz oranları ne kadar sorusunu yanıtını inceliyor. Özellikle koronavirüs salgın sürecinin getirdiği ekonomik olumsuzluklar bankalar tarafından sunulan kredi paketlerine olan talebi arttırdı ve bankalarda yer yer duruma göre yeni oranlar belirledi ve düzenlemeye gitti. Özellikle pandemi döneminde bankalardan en uygun faiz ile kredi almak için araştırma yapan vatandaşlar hangi banka ne kadar faiz oranı ile kredi verdiğini merak ediyor. İşte 20 Mayıs 2021 Ziraat Bankası, VakıfBank, HalkBank, Garanti Bankası, İş Bankası, TEB, QNB Finans Bank, Deniz Bank, Yapı Kredi ve Akbank faiz oranları...
BANKALARIN GÜNCEL İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Vatandaşlar, koronavirüs salgınından dolayı bankalara gitmeden önce güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Koronavirüs salgınından dolayı sürekli güncellenen en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştıran vatandaşlar, bütçelerine göre en uygun ihtiyaç kredisi veren bankadan kredi çekmek istiyor. Pandemi sürecinden dolayı kredi çekmek isteyen vatandaşların talepleri, bankaların kredi faiz oranlarını sürekli güncellemelerine neden oldu.
ZİRAAT BANKASI
İhtiyaç kredisi: 1,54
Taşıt kredisi: 1,54
Konut kredisi: 1,37
VAKIFBANK
İhtiyaç kredisi: 1,54
Konut kredisi: 1,32
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