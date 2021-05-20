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    • Ekonomi
    • 20.05.2021 11:41
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    • 20.05.2021 11:41
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    20 Mayıs faizler ters düz oldu! ... İNG, , , , ....

    Peş peşe açıklamalar yapıldı. merak ediliyor. Bankaların güncel faiz oranları dolar kurunda yaşanan yükseliş sonrası MB tarafından yükseltilmişti. Özellikle, kamu bankası olan , ve kredi faiz oranları vatandaşların ilgi odağı oluyor. Yapılan müdahalelerin ardından nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlar ise en düşük faiz oranı ile , veya Kredisi veren bankaların hangisi olduğunu merak ediyor. İşte 20 Mayıs 2021 Ziraat Bankası, VakıfBank, HalkBank, , , , , , ve faiz oranları...

    takvim.com.tr
    20 Mayıs faizler ters düz oldu! Kredi faiz oranları... Halkbank İNG, Akbank...

    Kredi faiz oranları, her banka tarafından ayrı olarak tanımlanıyor ve belli yarıyıllarda alıcıları ile paylaşılıyor. Ev, araç ve gereksinim kredisi çekecek olanlar, kredi faiz oranları ne kadar sorusunu yanıtını inceliyor. Özellikle koronavirüs salgın sürecinin getirdiği ekonomik olumsuzluklar bankalar tarafından sunulan kredi paketlerine olan talebi arttırdı ve bankalarda yer yer duruma göre yeni oranlar belirledi ve düzenlemeye gitti. Özellikle pandemi döneminde bankalardan en uygun faiz ile kredi almak için araştırma yapan vatandaşlar hangi banka ne kadar faiz oranı ile kredi verdiğini merak ediyor. İşte 20 Mayıs 2021 Ziraat Bankası, VakıfBank, HalkBank, Garanti Bankası, İş Bankası, TEB, QNB Finans Bank, Deniz Bank, Yapı Kredi ve Akbank faiz oranları...

    BANKALARIN GÜNCEL İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI

    Vatandaşlar, koronavirüs salgınından dolayı bankalara gitmeden önce güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Koronavirüs salgınından dolayı sürekli güncellenen en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştıran vatandaşlar, bütçelerine göre en uygun ihtiyaç kredisi veren bankadan kredi çekmek istiyor. Pandemi sürecinden dolayı kredi çekmek isteyen vatandaşların talepleri, bankaların kredi faiz oranlarını sürekli güncellemelerine neden oldu.

    ZİRAAT BANKASI

    İhtiyaç kredisi: 1,54
    Taşıt kredisi: 1,54
    Konut kredisi: 1,37

    VAKIFBANK

    İhtiyaç kredisi: 1,54
    Konut kredisi: 1,32

    VAKIFBANK 0 KM TAŞIT KREDİSİ KAMPANYASI

    Kredinizi,
    Aylık eşit taksitli,
    3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli,
    3 ayda bir taksitli
    Son taksit balon ödemeli
    Değişken taksitli olarak geri ödeyebilirsiniz.

        Kampanya Koşulları:

        Nihai fatura değeri 120.000 TL'yi aşan otomobillerde, bedelin 120.000 TL'ye kadar olan kısmı için %70, 120.000 TL'nin üstünde olan kısım için %50'sine kadar kredi kullandırılabilir.

        Nihai fatura değeri 120.000 TL (dahil) ve altında olan taşıtlarda kredi vadesi 60 ayı, 120.001-300.000 TL (dahil) arasında olan taşıtlarda kredi vadesi 48 ayı, 300.001-750.000 TL (dahil) arasında olan taşıtlarda kredi vadesi 36 ayı, 750.000 TL üzerinde olan taşıtlarda ise kredinin vadesi 24 ayı geçememektedir.

        Hayat sigortası zorunluluğu yoktur.

        Kredinin Özellikleri Tablosu:

        Kredi Limitleri Vade Aralığı Faiz oranı (Aylık) Taksit Tutarı

        50.000 TL 60 Ay %1.50 1.369,60 TL

        HALKBANK

        İhtiyaç kredisi: 1,54
        Taşıt kredisi: 1,54
        Konut kredisi: 1,38

        İŞ BANKASI

        İhtiyaç kredisi: 1.65
        Taşıt kredisi: 1.60
        Konut kredisi: 1.45

            FİBABANKA

            İhtiyaç kredisi: 1.59'dan başlıyor. Miktara ve vadeye göre 1.72'ye kadar çıkıyor.
            Taşıt kredisi:1,78
            Konut kredisi: 1,74

            DENİZBANK

            İhtiyaç kredisi: 2,33
            Taşıt kredisi: 1,74
            Mortgage ev kredisi: %1.58

            GARANTİ BBVA

            İhtiyaç kredisi: 1.84'den başlıyor.
            Taşıt kredisi: 1.74
            Konut kredisi: 1.42'den başlıyor ve 1.75'e kadar ulaşıyor. (Vade ve çekeceğiniz kredi miktarına göre değişiyor.)

            GARANTİ İHTİYAÇ KREDİSİ HESAPLAMA

            Kredi Tutarı (TL) Faiz Oranı (%) Vade (AY) Taksit (TL) Tahsis Ücreti (TL) Sigorta ve Vergi Dahil Ücretler Toplamı (TL) Yıllık Maliyet Oranı (%)

            Toplam Maliyet (TL)

            15.000 1,84 36 608,33 75,00 288,75 30,4720 21.978,60
            25.000 1,72 36 990,93 125,00 431,25 28,2785 35.804,70
            50.000 1,70 36 1974,27 250,00 862,50 27,9164 71.336,03
            75.000 1,69 36 2955,71 375,00 1293,75 27,7356 106.799,48
            100.000 1,69 36 3940,95 500,00 1725,00 27,7356 142.399,20

                TEB

                İhtiyaç kredisi: 1,60
                Taşıt kredisi: 1,75
                Konut kredisi: 2,00

                YAPI KREDİ

                İhtiyaç kredisi: 1,89-2,57
                Taşıt kredisi: Araca göre değişmektedir.
                Konut kredisi: %1.45

                QNB FİNANSBANK

                İhtiyaç kredisi: 1.44

                Taşıt kredisi: 1.79
                Konut kredisi: 1.74
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                Haberler Ekonomi 20 Mayıs faizler ters düz oldu! Kredi faiz son dakika oranları... Halkbank İNG, Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, TEB....