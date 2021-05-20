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    Binlerce kişiye iş imkanı yaratılacak: İşçi alana 100 bin TL

    Başkan 'ın açıkladığı ilave istihdama ucuz kredi 100 bin istihdam yaratacak. Çalışma Bakanlığı verilerine göre; 50'nin altında işçi çalıştıran 714 bin işletmenin ucuz krediden yararlanması bekleniyor. İlk planda 3.8 milyar, toplamda da 10 milyar liralık kredi çekilmesi bekleniyor.

    İşçi alana 100 bin TL

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ilave istihdama ucuz kredi 100 bin istihdam yaratacak. Çalışma Bakanlığı verilerine göre; 50'nin altında işçi çalıştıran 714 bin işletmenin ucuz krediden yararlanması bekleniyor.

    İlk planda 3.8 milyar, toplamda da 10 milyar liralık kredi çekilmesi bekleniyor.

    Mikro, küçük ölçekli işletmelerin ilave olarak işe aldıkları sigortalılar için ödemeleri gereken sigorta primleri 30 Haziran 2022'ye kadar kullandıkları kredi faiz veya kâr payı bakiyesinden düşecek.

        Kredi garanti kurumlarınca kredi faiz veya kâr payı bakiyesinden düşülen tutar İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

        Sağlanan kredi faiz veya kâr payı desteği, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanacak. Her yeni istihdam için 100 bin liralık kredi kullandırılacak.

        PRİM FAİZDEN DÜŞÜLECEK


            Krediler ilk 6 ay ödemesiz, 24 ay vadeli olacak. İşyerleri ilave olarak işe aldığı en fazla 5 sigortalı için bu destekten yararlanabilecek. 500 bin liraya kadar kredi çekilebilecek.

            Kişi başı aylık bin 341, yıllık 16 bin 98 lira prim tutarı kredi faizinden düşülecek. 5 kişiyi işe alan bir işletmenin prim tutarı 80 bin 493 lira oluyor. 500 bin lira kredi kullanan bir işletmenin faiz borcundan 80 bin 493 lira indirilecek.
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            Haberler Ekonomi Binlerce kişiye iş imkanı yaratılacak: İşçi alana 100 bin TL