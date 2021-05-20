Binlerce kişiye iş imkanı yaratılacak: İşçi alana 100 bin TL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ilave istihdama ucuz kredi 100 bin istihdam yaratacak. Çalışma Bakanlığı verilerine göre; 50'nin altında işçi çalıştıran 714 bin işletmenin ucuz krediden yararlanması bekleniyor.
İlk planda 3.8 milyar, toplamda da 10 milyar liralık kredi çekilmesi bekleniyor.
Mikro, küçük ölçekli işletmelerin ilave olarak işe aldıkları sigortalılar için ödemeleri gereken sigorta primleri 30 Haziran 2022'ye kadar kullandıkları kredi faiz veya kâr payı bakiyesinden düşecek.