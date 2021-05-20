Binlerce kişiye iş imkanı yaratılacak: İşçi alana 100 bin TL

Kişi başı aylık bin 341, yıllık 16 bin 98 lira prim tutarı kredi faizinden düşülecek. 5 kişiyi işe alan bir işletmenin prim tutarı 80 bin 493 lira oluyor. 500 bin lira kredi kullanan bir işletmenin faiz borcundan 80 bin 493 lira indirilecek.