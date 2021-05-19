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    • Ekonomi
    • 19.05.2021 15:11
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    • 19.05.2021 15:11
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    Ve sonunda netleşti! Zam için son 60 gün! Sonrasında artış yaşanacak! emeklisi bayram edecek

    emeklisi bayram edecek! Türkiye'de milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği ile ilgili detaylar netleşiyor. Bilindiği üzere emekliler her yıl 2 defa maaşlarına zam alıyor. Yapılacak zam miktarında ise enflasyon rakamları belirleyici etken oluyor. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon oranı açıklanırken, emekli zammı için sadece iki adım kaldı. Beklenti anketine göre zam oranı yüzde 7.66 çıkacak. Yüzde 5.45 çıkan 4 aylık enflasyona göre en düşük maaşın emeklileri için 2 bin 155 lira olabileceği ifade ediliyor. İşte SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ile ilgili tüm detaylar;

    takvim.com.tr
    Sonrasında artış yaşanacak! SSK Bağ-Kur emeklisi bayram edecek

    Milyonlarca emekli gözünü Temmuz ayında yapılacak zamla ilgili haberlere çevirdi. Her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alan emekliler, Kurban Bayramı öncesi gelecek müjdeli haberi bekliyor. Yapılacak zam oranı enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Temmuz ayının ilk haftasında açıklanacak zam oranında ilk tahminler de belli olmaya başladı. Buna göre, emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı belli oldu. Peki, emekli Temmuz zammı ne kadar? İşte SSK ve BAĞKUR emekli Temmuz maaş zammı…

    EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR?

    Beklenti anketine göre zam oranı yüzde 7.66 çıkacak. Yüzde 5.45 çıkan 4 aylık enflasyona göre en düşük maaşın esnaf emeklileri için 2 bin 155 lira olabileceği ifade ediliyor. İşte SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ile ilgili tüm detaylar;

    Ramazan Bayramı ikramiyelerini zamlı alan emekli, Temmuz zammı 2021 için araştırmalarını sıklaştırdı. Zam oranında enflasyon belirleyici olacağı için veriler merakla izlenirken, ipuçları da geliyor. Temmuz'da, SSK ve Bağ- Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yansıtılacak.

        Bunun 4 aylık döneminin verisi belli oldu. Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 5.45 olarak gerçekleşti. Geriye 2 veri kaldı.

        Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Mayıs ayı beklenti anketinde de enflasyon tahmini Mayıs ayı için yüzde 1.27, Haziran için yüzde 0.82 olarak öne çıktı.

        TAHMİN GERÇEKLEŞİRSE EMEKLİ ZAM ORANI YÜZDE 7.66 OLACAK

        Sabah'ın haberine göre; bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.66'ya ulaşacak.

            EMEKLİ MAAŞI NASIL DEĞİŞECEK?

            Hem gerçekleşen enflasyona hem de beklenti anketindeki tahmine göre yeni maaşları hesaplandı. Yüzde 5.45 çıkan 4 aylık enflasyona göre en düşük maaş esnaf emeklilerinde 2 bin 155 liraya çıkacak.

            2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük aylık 2 bin 551 liraya yükselecek. 7.66'lık tahmine göre ise en düşük emekli aylığı esnafta 2 bin 201, Bağ-Kur tarımda bin 789, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605 liraya çıkacak.

            EMEKLİ İÇİN KRİTİK TARİH 5 TEMMUZ

            Emekliler 5 Temmuz'da kesin oranı öğrenip, aynı ay içerisinde zamlı ödemelerini alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı ise yüzde 8.36 olarak gerçekleşmişti.
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            Haberler Ekonomi Ve sonunda netleşti! Zam için son 60 gün! Sonrasında artış yaşanacak! SSK Bağ-Kur emeklisi bayram edecek