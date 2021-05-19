Milyonlarca emekli gözünü Temmuz ayında yapılacak zamla ilgili haberlere çevirdi. Her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alan emekliler, Kurban Bayramı öncesi gelecek müjdeli haberi bekliyor. Yapılacak zam oranı enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Temmuz ayının ilk haftasında açıklanacak zam oranında ilk tahminler de belli olmaya başladı. Buna göre, emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı belli oldu. Peki, emekli Temmuz zammı ne kadar? İşte SSK ve BAĞKUR emekli Temmuz maaş zammı…