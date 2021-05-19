Milyonlarca emekli gözünü Temmuz ayında yapılacak zamla ilgili haberlere çevirdi. Her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alan emekliler, Kurban Bayramı öncesi gelecek müjdeli haberi bekliyor. Yapılacak zam oranı enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Temmuz ayının ilk haftasında açıklanacak zam oranında ilk tahminler de belli olmaya başladı. Buna göre, emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı belli oldu. Peki, emekli Temmuz zammı ne kadar? İşte SSK ve BAĞKUR emekli Temmuz maaş zammı…
EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR?
Beklenti anketine göre zam oranı yüzde 7.66 çıkacak. Yüzde 5.45 çıkan 4 aylık enflasyona göre en düşük maaşın esnaf emeklileri için 2 bin 155 lira olabileceği ifade ediliyor. İşte SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ile ilgili tüm detaylar;
Ramazan Bayramı ikramiyelerini zamlı alan emekli, Temmuz zammı 2021 için araştırmalarını sıklaştırdı. Zam oranında enflasyon belirleyici olacağı için veriler merakla izlenirken, ipuçları da geliyor. Temmuz'da, SSK ve Bağ- Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yansıtılacak.