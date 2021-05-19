Üreticiye destekleri peş peşe açıkladı! Başkan Erdoğan destek çiftçiyi enflasyona ezdirmedi



Trabzon Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Çakıroğlu: Fiyattaki artışı piyasa şartlarına göre olumlu bulduk.

Sektörde istikrarlı bir piyasa oluşması için kuru çay fiyatlarında paralel bir düzenleme yapılması gerekiyor.



ÇAYDA ALIM FİYATI % 18 ARTTI

Başkan Erdoğan, önceki gün yaş çay alım fiyatlarını da açıkladı. Geçen yıl 3 lira 27 kuruş olarak açıklanan yaş çay için bu yıl üreticiler artan gübre fiyatları, işçilik maliyetleri nedeniyle fiyatların 4 TL'nin üzerinde olmasını bekliyordu. Başkan Erdoğan, ay üreticilerinin beklentilerine yakın bir fiyat açıklayarak, bu yıl için yaş çay alım fiyatı kilo başına 3.87 liraya, desteklemelerle birlikte 4 liraya yükseltildiğini kaydetti. Böylece yaş çay alım fiyatı da ortalama yüzde 18 artmış oldu.



ÜRETİCİNİN YÜZÜ GÜLDÜ

Türkiye Ziraatçiler Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş, açıklanan alım fiyatlarının çiftçinin yüzünü güldürdüğünü söyledi. Demirtaş, "Türkiye ortalama 20 milyon ton buğday üretip 10 milyon ton buğday satın alıyor. Daha düşük açıklansaydı yabancı kazanacak yerli ezilecekti ama devletimiz çiftçimizi ezdirmedi. Bu fiyatlarla çiftçi ortalama yüzde 25 kâr edecek, çiftçi buğdayda kazanacak" dedi.