PANDEMİ SİGORTASI

Türkiye'ye gelecek turistlerin Kovid- 19'a karşı pandemi sigortasından da yararlanabilecekleri kaydedilecek. Pandemi sigortalarının 13 euro ve 7 bin euro arasında limitlerinin olacağı ve her bütçeye göre sigorta seçeneğinin sunulacağı belirtilecek.

GÜVENLİ TATİL BÖLGELERİ

Rus turistlerin Türkiye'de en çok ziyaret ettikleri güvenli tatil bölgelerinin günlük vaka sayıları da paylaşılacak. Tam kapanma sonrası vaka sayılarını kontrol altına alan Türkiye, Rus turistin en çok ziyaret ettiği Antalya, Aydın, Muğla ve İzmir'de günlük vaka sayılarını Rus heyetiyle paylaşarak herhangi bir risk olmadan tatillerini güvenli tatil bölgelerinde gönül rahatlığıyla yapabileceklerini bildirecek.