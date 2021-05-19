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    Pandemi nedeniyle internet kullanımı zirve yaptı

    Pandemi nedeniyle internet kullanımı zirve yaptı. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen dolandırıcılar, ağlarını internet üzerine kurdu. Sahte siteler devreye girdi. Ceza avukatı , internet üzerinden araç muayene randevusu almak istedi. Arama motoruna 'muayene randevusu alma' diye yazdı, karşısına çıkan ilk siteye tıkladı. Ancak tıkladığı site şirketin ücretsiz randevu verdiği site değil, dolandırıcıların reklam karşılığında üst sıralara yerleştiği sitelerden biriydi.

    Sahte site vurgunu

    Pandemi nedeniyle internet kullanımı zirve yaptı. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen dolandırıcılar, ağlarını internet üzerine kurdu. Sahte siteler devreye girdi. Ceza avukatı Onurcan Yazıcı, internet üzerinden araç muayene randevusu almak istedi. Arama motoruna 'muayene randevusu alma' diye yazdı, karşısına çıkan ilk siteye tıkladı. Ancak tıkladığı site şirketin ücretsiz randevu verdiği site değil, dolandırıcıların reklam karşılığında üst sıralara yerleştiği sitelerden biriydi. Avukat 40 lira ödediği sitenin sahte olduğunu anlayınca yasal yollara başvurdu. Avukat Yazıcı, vatandaşları da bu tür sitelere karşı uyardı.

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    Haberler Ekonomi Pandemi nedeniyle internet kullanımı zirve yaptı