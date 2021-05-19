Emeklilere 495 TL ek gelir olacak: Aile yardımı talebini emekliler de istiyor

Temmuz'da memurların hem maaşları hem de aile yardımları artacak.
Her ay verilen aile yardımı ödemeleri, maaşlar gibi en az yüzde 3 zamlanacak.
Enflasyon tahminlerine göre zam yüzde 7.66'ya çıkabilecek.
Temmuz'da memurların hem maaşları hem de aile yardımları artacak.
Her ay verilen aile yardımı ödemeleri, maaşlar gibi en az yüzde 3 zamlanacak.
Enflasyon tahminlerine göre zam yüzde 7.66'ya çıkabilecek.
Eş yardımı 376,83 liradan 405,70 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 82,90 liradan 89,24 liraya, 6 yaş üstü için 41,45 liradan 44,62 liraya yükselecek.
Eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan memur, aylık 459 lira yerine 494,94 lira aile yardımı almaya başlayacak.
GÖZLER TOPLU SÖZLEŞME
Memurlar artışı merakla beklerken, emekliler de bu ödemeden yararlanmak istiyor.
Emekliler, talebin memur konfederasyonları tarafından Ağustos'ta yapılacak toplu sözleşmeye taşınıp karara bağlanmasını bekliyor.
Aile yardımı hem memur hem de SSK ve Bağ-Kur emeklileri için talep ediliyor.