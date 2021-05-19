Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Emeklilere 495 TL ek gelir olacak: Aile yardımı talebini emekliler de istiyor

    Temmuz'da memurların hem maaşları hem de aile yardımları artacak. Memurlar Temmuz’da aile yardımını almaya hazırlanırken, emekliler de bundan yararlanmak istiyor. Talep hayata geçerse, 2 çocuklu emekliye aylık 495 lira ek gelirin yolu açılacak.

    Emekliye 495 TL ek gelir
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Temmuz'da memurların hem maaşları hem de aile yardımları artacak.

    Her ay verilen aile yardımı ödemeleri, maaşlar gibi en az yüzde 3 zamlanacak.

    Enflasyon tahminlerine göre zam yüzde 7.66'ya çıkabilecek.

        Eş yardımı 376,83 liradan 405,70 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 82,90 liradan 89,24 liraya, 6 yaş üstü için 41,45 liradan 44,62 liraya yükselecek.

        Eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan memur, aylık 459 lira yerine 494,94 lira aile yardımı almaya başlayacak.

        GÖZLER TOPLU SÖZLEŞME


            Memurlar artışı merakla beklerken, emekliler de bu ödemeden yararlanmak istiyor.

            Emekliler, talebin memur konfederasyonları tarafından Ağustos'ta yapılacak toplu sözleşmeye taşınıp karara bağlanmasını bekliyor.

            Aile yardımı hem memur hem de SSK ve Bağ-Kur emeklileri için talep ediliyor.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Emekliye 495 TL ek gelir
            Haberler Ekonomi Emeklilere 495 TL ek gelir olacak: Aile yardımı talebini emekliler de istiyor