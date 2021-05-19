Barut fıçısı gibi darmadağın oldu! Bankalarda faizler patlama moduna geçti! 32 günlük 20.000 TL mevduat faizi kaç lira kazanç sağlar?

Birikimi olanlar kazançlı yatırım yöntemlerini merak ederken mevduat hesapları dikkat çeken yönlerden birisi oluyor. Bu bağlamda 20.000 TL 32 günlük mevduat faizi kaç lira kazanç sağlar sorusunun yanıtı merak ediliyor. Vatandaşlar hem birikim amacıyla hem de zor günlerde kullanabilmek için para biriktiriyor. Elindeki belirli miktar birikimi değerlendirmek isteyenler 32 ve 33 günlük mevduat faizi hesaplama işlemi hakkında tüm bilgileri öğrenmek istiyor. Bankalar hesaplarda parası olan vatandaşlar için belirli periyotlarla avantajlarını açıklıyor. Mevcut parasının 32 günlük faizini merak edenler ise bankaların sitelerini ziyaret ederek hesaplama işlemlerini gerçekleştiriyor.
İşte 32 günlük faiz oranları;
AKBANK
Faiz: 18,00
Örnek mevduat: 20.000 TL
Net Kazanç: 299,84 TL
ING
Faiz: 18,50
Örnek mevduat: 20.000 TL
Net Kazanç: 308,16 TL