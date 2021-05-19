Nakit ihtiyacı olduğundan (Eşya alımı, borç ödeme, elektronik cihaz alımı için) nakit para ihtiyacı olanlar ertelemeli kredi fırsatlarını merak ediyor. ödemesiz dönemli ihtiyaç kredisi imkanlarını merak ediyor. Bu bağlamda bankaların çeşitli kampanyaları bulunuyor. Pandemi sürecinde 3 ay ertelemeli kredi avantajı dikkatleri üzerine çekmişti. Bazı bankalar kampanyayı sonlandırırken bazıları halen 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi veriyor. 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi bankalar arasında Vakıfbank, TEB, Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, ING ve QNB Finansbank yer alıyor.
TEB 3 AY ERTELEMELİ KREDİ KAMPANYASI
TEB'in nakit ihtiyaçlar için TEB İhtiyaç Kredisi kampanyası uygun faiz oranları ve ödeme planları ile müşterilerin hizmetine sunuldu.
TEB ihtiyaç kredisi faiz oranı: %1,60
TEB Kampanya Detayları
* Findeks notunuza göre değişen faiz oranlarını ile Şube ve Dijital Kanallardan TEB İhtiyaç Kredisine başvurabilirsiniz.
* %1,60 faiz oranından KKB skoru 1850 ve üstü müşteriler yararlanabilir.
* Kredide 3 aya kadar erteleme imkanı bulunmaktadır.
* 3 aydan 36 aya kadar, nakit akışınıza uygun bir vadeyi seçebilir, ödeme planınızı buna göre oluşturabilirsiniz.
* İhtiyaç Kredinizin tahsis ücreti kredi tutarının binde 5'idir.
* Faiz ve vade oranları müşteri özelinde, findeks kredi notuna göre değişiklik gösterebilir.
* TEB onaylanan kredinin kullanımı için son kararı verme, kefil ve ek belge isteme, faiz oranını değiştirme hakkına sahiptir.