TEB Kampanya Detayları

* Findeks notunuza göre değişen faiz oranlarını ile Şube ve Dijital Kanallardan TEB İhtiyaç Kredisine başvurabilirsiniz.

* %1,60 faiz oranından KKB skoru 1850 ve üstü müşteriler yararlanabilir.

* Kredide 3 aya kadar erteleme imkanı bulunmaktadır.

* 3 aydan 36 aya kadar, nakit akışınıza uygun bir vadeyi seçebilir, ödeme planınızı buna göre oluşturabilirsiniz.

* İhtiyaç Kredinizin tahsis ücreti kredi tutarının binde 5'idir.

* Faiz ve vade oranları müşteri özelinde, findeks kredi notuna göre değişiklik gösterebilir.

* TEB onaylanan kredinin kullanımı için son kararı verme, kefil ve ek belge isteme, faiz oranını değiştirme hakkına sahiptir.