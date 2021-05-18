Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Binlerce lira hesabınıza yatıyor! Yazılı talepte bulunun işi garantiye alın!

Emeklilik için gerekli olan prim gün sayısını tamamladığı halde yaşı bekleyen milyonlarca sigortalı var. Bu kişiler istedikleri zaman işten ayrılıp kıdeme hak kazanabilir. Kıdem tazminatına hak kazanmanız için aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışmış olmanız gerekmektedir. Eğer kendi isteğinizle işten ayrılırsanız kıdem tazminatı alamayacaksınız. Ancak, erkekler askerlik hizmeti için ve kadınlar da evlilik nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalırsa, tazminata hak kazanıyor. Ayrıca, emeklilik için gerekli süreyi ve prim ödeme gün sayısını doldurmuşsanız kendi isteğinizle işten ayrılırsanız dahi kıdem tazminatı alabileceksiniz.
8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olanların önünde ise iki seçenek var. Birincisi, 25 yıl sigortalılık süresi ve 4.500 gün prim. Bu şartı tamamlayan kadın 58, erkek 60 yaşında emekli olur. İkincisi ise 7.000 gün prim ödeme süresi.
7.000 günü tamamlayan kadınsa 58, erkekse 60 yaşını tamamlamak koşuluyla emekli olabiliyor. Dolayısıyla burada sigortalılık süresi aranmıyor. 19 yıl 5 ay 10 gün prim ödeyenler SGK'dan yazı alıp çalıştığı yerden istifa ederek kıdem tazminatını yasal olarak alabilir.