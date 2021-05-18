Bankalar kredi musluklarını tıkadı! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından enflasyon ve dolarizasyon riski nedeni ile zorunlu olarak atılan adımlar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK 'nın bankalar üzerindeki baskıyı azaltması ile bankalar ne yazık ki kredi faiz oranlarını arttırmaya başladı. Bankalardan kredi alacaksanız, ev kredisi başvurusu yapacağınız evin %75 oranında çekilebilir. Bu durumda kalan %25'i ev sahibine vermeden evi satın alamazsınız. Peşinatı ne kadar yüksek tutarsanız, ödeyeceğiniz kredi yükü de o kadar azalır. İşte 18 Mayıs 2021 Ziraat Bankası, VakıfBank, HalkBank, Garanti Bankası, İş Bankası, TEB, QNB Finans Bank, Deniz Bank, Yapı Kredi ve Akbank faiz oranları...
HALKBANK
İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,
Taşıt Kredilerinde %1,54'den,
Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.
VAKIFBANK
Taşıt kredisi: %1.50'den
Bayram İhtiyaç kredisi %1.51'den
SarıPanjur Konut Kredisi: %1,32'den başlamaktadır.