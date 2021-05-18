TAŞIT KREDİSİ NEDİR?



Otomobil, ticari araç sahibi olmak isteyen kişiler için bankaların çeşitli seçeneklerle sunduğu kredi hizmetidir. Taşıt kredileri hem sıfır hem de ikinci el araçlar için kullanılabilir. Fakat ikinci el araçlarda bazı değerlendirmelere dikkat ediliyor. Bunların en başında da aracın yaşı gelir. Eğer taşıt kredisi kullanacaksanız ve bunu ikinci el araç için çekecekseniz; alacağınız arabanın yaşının maksimum 5 olması gereklidir. Alınacak araç için ve kullanılacak kredi için koşullar sağlandığı sürece, herkes taşıt kredisini kullanabilir. Bu durumda taşıt kredisi nasıl kullanılır şimdi ona bakalım.