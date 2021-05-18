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    • Ekonomi
    • 18.05.2021 11:54
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    • 18.05.2021 11:54
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    Bankalarda faiz depremi: Bankalar kredi musluklarını tıkadı! 18 Mayıs Ziraat, , , , , , ...

    Bankaların kredi musluğu büyük bir süratle kapatılırken özellikle de konut almak için ağır davranan vatandaşlar büyük pişmanlık yaşadı. Ucuz kredi yarıyılını kaçıran kişiler için ev kredisi faiz oranları ile birlikte ne yazık ki konut sahibi olmanın da maliyette fazlalaştı. BDDK’nın yaptığı yeni düzenleme ile birlikte, uzun vadeli kredi sınıfına giren konut kredisi ile satın alacağınız gayrimenkulün sadece %25'ini peşin ödeyerek konut kredisi almanız mümkün olabiliyor. Konut kredisi çekme şartları bankadan bankaya değişiklik gösterse de temel alınan kriter; kredi notunuz ve geliriniz oluyor. İşte 18 Mayıs 2021 , , , Bankası, , , , , ve faiz oranları...

    takvim.com.tr
    Bankalarda faiz depremi: Bankalar kredi musluklarını tıkadı!

    Bankalar kredi musluklarını tıkadı! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından enflasyon ve dolarizasyon riski nedeni ile zorunlu olarak atılan adımlar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK 'nın bankalar üzerindeki baskıyı azaltması ile bankalar ne yazık ki kredi faiz oranlarını arttırmaya başladı. Bankalardan kredi alacaksanız, ev kredisi başvurusu yapacağınız evin %75 oranında çekilebilir. Bu durumda kalan %25'i ev sahibine vermeden evi satın alamazsınız. Peşinatı ne kadar yüksek tutarsanız, ödeyeceğiniz kredi yükü de o kadar azalır. İşte 18 Mayıs 2021 Ziraat Bankası, VakıfBank, HalkBank, Garanti Bankası, İş Bankası, TEB, QNB Finans Bank, Deniz Bank, Yapı Kredi ve Akbank faiz oranları...

    HALKBANK

    İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,

    Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

    Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.

    VAKIFBANK

    Taşıt kredisi: %1.50'den

    Bayram İhtiyaç kredisi %1.51'den

    SarıPanjur Konut Kredisi: %1,32'den başlamaktadır.

        ZİRAAT BANKASI

        Tüketici kredisi: %1.51'den

        Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54

        Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56

        Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

        AKBANK

        Kredi tutarı: 100 bin lira

        Faiz: 1.39

        Vade: 60 ay

        Aylık taksit: 2468 lira

        Toplam geri ödeme: 149.753 lira

        TÜRKİYE İŞ BANKASI

        Kredi tutarı: 100 bin lira

        Faiz: 1.45

        Vade: 60 ay

        Aylık taksit: 2506 lira

        Toplam geri ödeme: 152.206 lira

            KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NASIL ALINIR?

            Her bankanın uyguladığı koşullar farklı olmakla beraber genelde tüm bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır. Örneğin kredi çekilerek satın alınmak istenen konutun tapusunun olması tüm bankalar tarafından aranılan şartlardan biridir. Yine konutun iskanının bulunması, kredi çekmek istiyorum diyen kişinin yüksek kredi notu ortalaması bulunması, temiz bir kredi sicili bulunması, maaşı ile kullanmak istediği kredi notu ortalamasının arasında yarı yarıya oran bulunması aranılan ortak şartlardandır.

            KONUT KREDİSİ

            Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Banka başvuru işleminde ilk olarak konut kredisi başvuru formu doldurmanızı ister. Ardından kimlik numarası bilginiz üzerinden kredi notu ve kredi sicili sorgulaması yapılarak kredi için uygunluğunuz değerlendirilir.

            Yeterli bulunmanız durumunda banka konut kredisi ekspertiz ücreti talep eder ve bu ücreti ödemeniz durumunda konut kredisi eksper raporu çıkartılarak konutun değeri belirlenerek bu değer üzerinden maksimum yüzde 80 oranında kredi kullanmanıza izin verir. Geriye kalan yüzde 20 'lik tutar ise konut kredisi peşinatı olarak sizden tahsil edilir. Genelde konut kredisi onay süresi 3-4 iş günü arasında değişmekte olup konut kredisi ekspertiz işlemi daha kısa sürede tamamlanırsa 1-2 gün içinde dahi yapılabilmektedir.

                TAŞIT KREDİSİ NEDİR?

                Otomobil, ticari araç sahibi olmak isteyen kişiler için bankaların çeşitli seçeneklerle sunduğu kredi hizmetidir. Taşıt kredileri hem sıfır hem de ikinci el araçlar için kullanılabilir. Fakat ikinci el araçlarda bazı değerlendirmelere dikkat ediliyor. Bunların en başında da aracın yaşı gelir. Eğer taşıt kredisi kullanacaksanız ve bunu ikinci el araç için çekecekseniz; alacağınız arabanın yaşının maksimum 5 olması gereklidir. Alınacak araç için ve kullanılacak kredi için koşullar sağlandığı sürece, herkes taşıt kredisini kullanabilir. Bu durumda taşıt kredisi nasıl kullanılır şimdi ona bakalım.
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                Haberler Ekonomi Bankalarda faiz depremi: Bankalar kredi musluklarını tıkadı! 18 Mayıs Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, TEB, Yapı kredi, Garanti...