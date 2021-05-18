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    • Ekonomi
    • 18.05.2021 16:51
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    • 18.05.2021 16:51
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    15 bin TL peşin, aylık olarak 400 TL taksitle ev sahibi olabilirsiniz! ’den o illerde kurasız konut satış ilanları!

    'den müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. TOKİ 2021 senesinde de sürat kesmeden alt kazanç grubu aileler için ev ve dükkan satışları sunarak binlerce vatandaşın uygun maliyetli ev sahibi olmasını sağlıyor. Bu bağlamda TOKİ iki cinsli ev satışı yapıyor. Birinci satış yolu kurayla yapılan ev satışıdır. Bu satışlara emin koşulları taşıyan kişiler katılabiliyorlar. Çekilen TOKİ kuralarında şanslı olan vatandaşlara ev satışı yapılıyor. Kurada çıkmayan kişiler ise evlerin satışına dair rastgele bir hak elde edemiyorlar. (TOKİ) 25 yaşını dolduran tüm vatandaşlar için 4 ilde konut başvurularının başladığını bildirdi. Peki TOKİ'den nasıl ev sahibi olunur?

    takvim.com.tr
    15 bin TL peşin, aylık olarak 400 TL taksitle ev sahibi olabilirsiniz!

    TOKİ 2021 yılında da hız kesmeden alt gelir grubu aileler için konut ve dükkan satışları sunarak binlerce vatandaşın uygun fiyatlı konut sahibi olmasını sağlıyor. TOKİ açık satış nedir araştıranlar için TOKİ'nin web sitesinde bulunan çekiliş ve kura olmadan alınan ev ilanlarını kapsamaktadır. Açık satış duyuruları TOKİ tarafından 6 ayda bir duyurulsa da bu durum talebe göre değişiklik gösterilebiliyor. TOKİ açık satış nedir araştıranlar için TOKİ'nin web sitesinde bulunan çekiliş ve kura olmadan alınan ev ilanlarını kapsamaktadır. Açık satış duyuruları TOKİ tarafından 6 ayda bir duyurulsa da bu durum talebe göre değişiklik gösterilebiliyor.

    TOKİ AÇIK SATIŞ DUYURULARI

    TOKİ açık satış nedir araştıranlar için TOKİ'nin web sitesinde bulunan çekiliş ve kura olmadan alınan ev ilanlarını kapsamaktadır. Açık satış duyuruları TOKİ tarafından 6 ayda bir duyurulsa da bu durum talebe göre değişiklik gösterilebiliyor. Eğer talep çok olursa açık satış duyurusunun süresi kısalabiliyor.

    TOKİ ALT GELİR GRUBU BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

    T.C. vatandaşı olması,

    Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),

    Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),

        Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

        Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),

        Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 5.500 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 6.000 TL olarak uygulanmaktadır.),

        Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.

        TOKİ tarafından ilan edilecek tarihler arasında, kura ile belirlenen konuta ilişkin peşinat bedelini yatırarak sözleşme imzalayacaklardır.

        Söz konusu kişilere bu satış kampanyasından bir defaya mahsus olmak üzere konut satışı yapılacaktır. Konutlar, %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.

        ALT GELİR GRUBU TOKİ KONUTLARI BAŞVURU ŞARTLARI

        TOKİ konut projesinin yapıldığı ilde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak veya o ilin nüfusuna kayıtlı olmak gerekir. Başvuracak olan vatandaşın kendisinin, eşinin, çocuklarının TOKİ'den daha önce konut satın almama şartı ve üzerine konut olmaması şartı bulunuyor. Ayrıca başvuru sahibi 25 yaşını doldurmalı hane halkı gelirleri de en fazla 6.500 TL olmalıdır.

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        Haberler Ekonomi 15 bin TL peşin, aylık olarak 400 TL taksitle ev sahibi olabilirsiniz! TOKİ’den o illerde kurasız konut satış ilanları!