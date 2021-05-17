Esnafa verilen 1341 TL prim desteği nefes aldırdı

Hükümet, 3 milyona yakın istihdam yaratan yiyecek ve içecek sektörü başta olmak üzere işyerlerine kapanma, sınırlı çalışmada sigorta prim teşviğini devreye aldı. Haziran'ı geçmemek üzere 6 ay süreyle işverenlere, sigortalıların prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan primlerinin tamamı tutarında, bin 341 lira destek veriliyor. Prim desteğinden, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işyerleri ile nakdi ücret desteği alanlar yararlanıyor. Ayrıca yiyecek ve içecek sektöründe Nisan, Mayıs'ta ücretsiz izne çıkarılmayıp çalışmaya devam edenlerin primini de devlet karşılıyor.